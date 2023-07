Launeddas e jazz conquistano i giovani  

Launeddas, jazz e musica elettronica: queste le proposte predilette dagli studenti del Conservatorio di musica. Un occhio agli strumenti d’avanguardia senza però dimenticare la tradizione, che incuriosisce sempre più i giovani musicisti. Non perdono punti anche gli strumenti più classici: pianoforte, violoncello, su cui continuano a ricadere le scelte dei nuovi iscritti. Iscritti che, al momento, raggiungono quota mille, confermando il conservatorio Luigi Da Palestrina come uno dei più grandi d'Italia.

Le nuove promesse della musica, che in media iniziano la carriera tra i 10 e gli 11 anni, dimostrano così che lo spirito di sacrificio, necessario in chi decide di iscriversi ad un corso di strumento proseguendo anche l'istruzione scolastica, è ancora presente nelle nuove generazioni. Ma la musica attrae anche i meno giovani: sono sempre più gli studenti over 50 appassionati di musica che decidono di riprendere gli studi magari abbandonati in passato. Un Conservatorio che si distingue per essere un centro d'avanguardia in campo musicale ma anche per l'attenzione alle esigenze degli studenti. Sotto la direzione di Aurora Cogliandro sono numerose le novità introdotte negli ultimi 3 anni con la collaborazione dei rappresentanti degli studenti: il servizio di counseling psicologico, l'incremento della produzione artistica e ancora il supporto ai DSA, nonché la richiesta al Ministero dell'università per l'attivazione di un nuovo corso di musicoterapia.

Ed è recente la tanto attesa nomina da parte della ministra Bernini di Giuseppe Serpi Onano, classe 1993, a rappresentante degli studenti nel Cda del Conservatorio, dopo le elezioni tenute a settembre: «Sono entusiasta per questo nuovo percorso, lavorerò per tutti gli studenti affinché i fondi possano essere spesi al meglio». Onano, studente di organo, già nel Consiglio d'amministrazione dal 2014 al 2016, da pochi giorni ricopre anche la carica di presidente della Consulta Regionale degli studenti dei Conservatori di Musica della Sardegna e della Giunta Regionale degli studenti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica: «In quanto studenti universitari», sottolinea Onano, «chiediamo che ci venga concessa la rappresentanza nell’Ente per il diritto allo studio, al fine di stabilire una maggiore interlocuzione ed una tutela più forte dei nostri diritti. L'obbiettivo è favorire la collaborazione tra istituti, in particolare tra i Conservatori di Cagliari e Sassari e l'Accademia delle belle arti di Sassari».

