«L’aumento dei prezzi “mostro” da battere» 

È al “mostro” dell'inflazione, «un'idra a molte teste» che intacca i risparmi degli italiani e destabilizza i mercati, che il presidente della Consob, Paolo Savona, dedica gran parte del suo discorso alla comunità finanziaria, il quinto del suo settennato. Nel corso del quale batte sulla necessità di rilanciare Piazza Affari e il mercato dei capitali italiano per sostenere la crescita del Paese, ma anche di «riallineare» regole e tassazione tra le diverse forme di investimento, così da sanare «distorsioni stratificatesi nel tempo» e «l'iniquità distributiva» che le stesse provocano. La corsa dei prezzi, ricorda Savona, non causa solo un «grave depauperamento» della ricchezza finanziaria ed «effetti negativi» sul risparmio e sul funzionamento del mercato, ma può creare anche «i presupposti» per «una deformazione della democrazia e l'emersione di forme di violenza sociale». «Abbattere l'inflazione senza creare depressione e squilibri sociali è compito assai arduo, che richiede un forte impegno politico nello scegliere un livello accettabile di equità distributiva, che trovi consenso nei cittadini e possa continuare a poggiare sulla capacità del mondo produttivo». In questo senso «una politica che solleciti il risparmio verso investimenti in attività produttive» potrebbe aiutare a trovare una via d'uscita «non a detrimento della crescita reale».

