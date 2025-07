L’Aula supera gli equilibri di bilancio 

Un equilibrio instabile, tenuto in piedi a fatica, tra astensioni pesanti e convergenze dell’ultima ora. La maggioranza del sindaco Massimiliano Sanna ha superato, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, due passaggi politici delicati: l’approvazione degli equilibri di bilancio 2025-2027 e la bocciatura della mozione della minoranza sulla Zona a traffico limitato. Due voti tecnicamente favorevoli per il centrodestra, ma che hanno confermato quanto sia fragile e sfilacciato il fronte che sostiene la Giunta.

La spaccatura

Il provvedimento contabile, illustrato in aula dall’assessore al Bilancio Gigi Mureddu, è passato con appena 13 voti, il minimo indispensabile per l’approvazione. Decisivo, ancora una volta, il sì del civico Sergio Locci. «L’assestamento di bilancio è un atto fondamentale - ha spiegato - Ci consente di verificare, in un momento intermedio, la reale situazione degli investimenti e ci dà la certezza della copertura per obbligazioni già assunte». Ma dietro l'approvazione, i numeri raccontano tutt’altra storia. È bastata l’assenza (peraltro annunciata) del consigliere di Oristano al Centro Roberto Pisanu per mettere in discussione la tenuta della maggioranza. E ancora una volta si è confermata la frattura con i tre consiglieri di Forza Italia: Gianfranco Licheri e Paolo Angioi non hanno partecipato al voto, mentre Davide Tatti – che è anche presidente della commissione Bilancio – si è astenuto. Una spaccatura ormai consolidata, che rende ogni provvedimento una battaglia numerica.

Ztl

La tensione è emersa ancora più chiaramente con la discussione della mozione presentata dal centrosinistra, a firma di Francesco Federico, che chiedeva di riportare in Consiglio la competenza sul regolamento della Ztl. La proposta è stata bocciata, ma con appena 11 voti contrari. Due in meno della soglia che segnerebbe la solidità di una maggioranza. E due segnali politici pesanti: il presidente del Consiglio Peppi Puddu (Udc) si è astenuto, mentre il suo compagno di partito Antonio Iatalese ha scelto di non votare.

La tensione

L’impressione è quella di una coalizione divisa anche sui temi più sensibili per la città. Nel merito della mozione, dura e articolata la replica dell’assessore alla Mobilità Ivano Cuccu, che ha respinto «le continue insinuazioni su presunti illeciti, che servono solo ad alimentare un clima di sfiducia nell’opinione pubblica». Cuccu ha poi ribattuto punto per punto alle accuse, citando articoli della normativa vigente per chiarire la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione. «I disabili possono circolare nella Ztl anche senza pass – ha spiegato – i loro veicoli vengono riconosciuti automaticamente dal sistema, non c’è alcun rischio di sanzione. Chi dice il contrario mente sapendo di mentire». Infine, l’assessore ha lanciato un messaggio ai critici sui social: «Non possiamo continuare a inseguire i leoni da tastiera. La politica ha il dovere di decidere e di spiegare, non di rincorrere il populismo digitale». Alla fine, il centrodestra porta a casa il risultato. Ma l’immagine è quella di una maggioranza logorata, costretta a contarsi voto dopo voto.

