L’Aula dice no agli uffici nell’ex carcere 

L’idea di realizzare un polo di uffici pubblici nell’ex carcere di Buoncammino (lanciata più di un anno fa dalla direttrice dell’Agenzia del demanio, non è mai piaciuta. E l’ordine del giorno presentato da Matteo Massa (Progressisti) e votato ieri da quasi tutto il Consiglio comunale, che dice no a quel progetto, lo ha ribadito. Obiettivo: rilanciare la valorizzazione di Buoncammino come struttura a disposizione della città e di tutti i cagliaritani. «L’ex carcere occupa una posizione strategica in relazione alle strutture universitarie ed è inserito nel contesto storico-archeologico dell’Anfiteatro romano, dell’Orto dei Cappuccini, della Villa di Tigellio, dell’orto botanico e dei giardini pubblici», dice Massa. «Va immaginato un futuro diverso dagli uffici», aggiunge. «Faccio fatica a pensare all’ex carcere di Buoncammino da utilizzare solo per uffici», sottolinea Zedda. «Bisogna riprendere il tavolo con la Regione, il Demanio, la Città metropolitana e noi per ragionare insieme sulla sua valorizzazione. Si può ipotizzare una varietà di funzioni, da quelle legata alla popolazione giovanile e studentesca, a quella di una nuova mediateca, insieme a un museo della storia». ( ma. mad. )

