«L’Aula consiliare resterà chiusa a lungo» 

L’Aula consiliare di Palazzo degli Scolopi potrebbe restare chiusa ancora a lungo. I lavori per il recupero della sala degli Evangelisti, dichiarata inagibile a giugno 2024 dopo alcuni preoccupanti rumori provenienti dal controsoffitto, si preannunciano più complessi del previsto. Lo ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, nel corso della riunione della commissione presieduta da Giuliano Uras. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha inoltrato alla presidente della Regione, Alessandra Todde, una richiesta di un milione e 200mila euro per avviare gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Ma la sensazione, emersa chiaramente durante i lavori del parlamentino, è che la cifra non sarà sufficiente. «Dalle indagini fotografiche effettuate – ha spiegato il consigliere di minoranza, Francesco Federico – risulta che alcuni pezzi di laterizio si stanno staccando dalla volta finendo sul controsoffitto, ormai compromesso. La situazione è pericolosa». Già lo scorso giugno il Comune aveva chiesto alla Regione 2 milioni e 400mila euro a valere sui fondi europei per lo sviluppo regionale, con un cofinanziamento del 10% per aumentare il punteggio del progetto. Ma la pratica non ha ancora avuto seguito. Nel frattempo, il Consiglio comunale continuerà a riunirsi nella sala del teatro San Martino. ( m. g. )

