L’aula consiliare apre le porte a innovazione e multimedialità 

Il Comune di San Gavino investe sulle nuove tecnologie. Così l’aula consiliare, che ospita le sedute dell’assemblea civica, diventerà ancora più multimediale e sarà aperta a iniziative di tipo culturale, turistico e sociale che permetteranno un’ampia partecipazione dei cittadini. «I 30mila euro stanziati dall’avanzo libero del bilancio comunale consentiranno di completare la funzionalità dell’apparato tecnologico dell’aula consiliare con i dovuti automatismi», dice l’assessore Bebo Casu. Da tempo i Consigli vengono trasmessi in diretta sul canale YouTube del Comune: un’esigenza maturata in piena pandemia e che oggi permette di rivedere le discussioni su importanti problematiche del paese. Ora ci sarà un nuovo spazio tecnologico aperto a tutti in un paese che ospita il più grande istituto d’istruzione superiore del Medio Campidano e che può contare sulla presenza di tantissime associazioni. «Con questo finanziamento – aggiunge Casu – l’aula consiliare diverrà una vera e propria sala multimediale utilizzabile per tante iniziative extraconsiliari». Nell’archivio del canale YouTube del Comune sono presenti le registrazioni di importanti iniziative culturali, storiche e sociali con temi di grande attualità. È il caso di alcuni convegni sulla Giornata della Memoria, di un’iniziativa per il 25 aprile che ha coinvolto il carabiniere-partigiano Claudio Perra e di manifestazioni contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA