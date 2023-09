L’aula? Concetto superato 

Non ci sarà più la battaglia per sedersi all’ultimo o al primo banco per chi frequenta le classi del triennio dell’istituto d’istruzione superiore Giovanni Maria Angioy di Carbonia.

Trasformazione

Dal suono della prima campanella del nuovo anno scolastico una grande novità ha interessato gli alunni, ma anche gli insegnanti, delle terze, quarte e quinte della scuola cittadina. Non ci sarà più un aula dove incontrarsi e aspettare il professore o la professoressa che arriva, ma saranno gli alunni che si dovranno spostare di ora in ora, o di due ore in due ore, perché ogni materia verrà insegnata in ambienti specifici dedicati a ciascuna materia. Questa trasformazione didattica, voluta dalla dirigente scolastica e dal corpo docente rientra nel progetto “una sfida per l’apprendimento” finanziato con i fondi del Pnrr per circa 250 mila euro all’interno dell’azione “Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”. «Grazie a questo intervento l’istituto ospita 22 nuovi ambienti formativi – dichiara la dirigente scolastica Teresa Florio. Sei aule sono dedicate all’italiano e alla storia, quattro alla matematica e alla fisica, tre alla lingua e alla letteratura inglese, tre alle scienze, due all’informatica e una, rispettivamente, alla religione, ad arte e fisica, al diritto e alle scienze grafiche». Il tutto è stato reso possibile grazie alla progettualità della scuola: «Ospitavamo già diversi laboratori - prosegue la Florio - e i finanziamenti europei ci hanno messo davanti alla sfida di fare un importante salto di qualità». Della stessa opinione è la professoressa referente del progetto Francesca Pili: «Non è solo un cambiamento fisico ma è un vero e proprio cambiamento metodologico. Anche noi insegnanti ci siamo voluti mettere in gioco per sperimentare insieme agli studenti questo nuovo modo di fare scuola, che ricorda un po' il sistema nord europeo».

L’organizzazione

Ogni materia avrà così una sua area con tutti gli strumenti per facilitare la comprensione, ma anche l’interazione e la crescita personale e collettiva. Nei diversi ambienti, a seconda della lezione, ma anche per ogni disciplina ci saranno ambienti specifici, ci si potrà confrontare con pc performanti, visori, postazioni podcast, divani e sedie mobili, laboratori di scrittura e stesura con banchi a spicchi che favoriranno il cooperative learning, pc, tablet, pareti trasformate in lavagne scrivibili, stampanti in 3d e tanto altro ancora. Le aule saranno poi dotate di una libreria dedicata alla materia e alcune di armadi per la custodia di materiali didattici. Le 26 classi del triennio dell’istituto Angioy saranno insomma proiettate in una dimensione totalmente nuova che permetterà di approcciarsi in un modo completamente differente con l’istruzione di oggi ma anche e soprattutto con le professioni di domani.

