L’aula B del campus intitolata a Emilio Lussu 

L’Aula B del Campus universitario Sant’Ignazio da oggi sarà intitolata a Emilio Lussu. Alle 10 è in programma la cerimonia con la targa che verrà svelata dopo i saluti istituzionali: seguirà poi un dibattito sulla figura e sulla vita dello scrittore e politico sardo di Armungia.

La svelatura della targa avverrà nello spazio antistante l’aula B della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche e sarà anticipata dai saluti del rettore, Francesco Mola, della professoressa Virginia Sanna e del docente Nicola Tedesco, presidente di facoltà.

A seguire, nella stessa aula Lussu, ci sarà un breve dibattito con studenti e studentesse dei corsi di storia e di diritto costituzionale guidato dai docenti Gianmario Demuro (Diritto costituzionale) e Gianluca Scroccu (Storia Contemporanea) che proporranno una riflessione e una lezione dal titolo “Emilio Lussu: una vita per la libertà, lezioni per le nuove generazioni”. L’occasione per un confronto tra gli stessi docenti, le altre personalità presenti e gli studenti universitaria nel ricordo di una delle figure più importanti nella storia sarda e protagonista politico del Novecento.

Proprio quest’anno si celebrano i 50 anni dalla morte di Lussu e sono state svolte in questi mesi numerose iniziative in tutta Italia ma soprattutto in Sardegna per ricordare lo scrittore, il politico, l’antifascista e fondatore del Partito Sardo d’Azione. Dibattiti, incontri, cerimonie, convegni sono stati organizzati in gran parte dell’Isola proprio con questa finalità. E da oggi il nome di Emilio Lussu sarà legato alla facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari.

