l’Audax si conferma in testa all’over 50 

L’Audax resta al comando dell’Over 50, i Quartieri inseguono. Nell’Over 55 Masnata Chimici (girone A) e Moniaflor (girone B) ancora in testa.

Doppietta

Una doppietta di Sanna vale il successo in rimonta della capolista dell’Over 50. I Quartieri/De Amicis restano a tre lunghezze grazie al 3-0 sugli Amatori 4 Mori. Successi anche per la Nivea Karalis sulla Mediterranea (2-1), per il Real Putzu sull’Accademia Sulcitana (1-0) e per l’Okky Villanova sui Colonial Fruits per 2-0.

Le leader

Alla Masnata Chimici basta il 2-1 per imporsi sulla SI. TI. e mantenere la vetta del girone A dell’Over 55, giunto alla diciassettesima giornata. A un punto resta in scia la Campagnola (1-0 sugli Ingegneri), mentre si stacca la Sardachem cui non basta la rete di Sabiu per superare la Sinnai Conad. Spina e Brigas siglano la vittoria della Cooper Band (quarta) sul Poggio dei Pini. Preziosi anche i successi di Tielle (3-0 sull’Ellas) e Car Refinish (1-0 sulla Di. Fer) in chiave playoff. Torna a fare punti il Nuraghe dopo sette turni all’asciutto grazie all’1-1 con la MyAir Svapo. Ha riposato l’Opes Team.

Seconda di ritorno anche nel girone B comandato dalla Moniaflor, vittoriosa 3-0 sui Resti Umani (doppio Pala e rete di Mastino). Tiene il passo la Maccioni Marmi (3-0 sul Cral C.t.m.), mentre rallenta l’Orione Selargius che impatta 0-0 con la De Amicis. Pareggio (1-1) anche tra Frama/Beko Service e Amatori La Palma, che staccano Il Club a riposo per il rinvio della sfida con il Sestu, raggiunto a quota 24 dalla Sardegna Termale Sardara (7-0 sul Mulinu Becciu). Visioli, Fadda, Corellas e Murgia firmano la vittoria de La Vernice sull’Aldebaran, mentre il Fileferru torna al successo dopo sette turni superando 2-1 il Cagliari 2007. Opes Team-Masnata Chimici e Tielle/PLS-Sinnai Conad (girone A), e Cagliari 2007-Fileferru (girone B) sono i recuperi in programma mercoledì.

