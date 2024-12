L’Audax pareggia ma resta in vetta 

Si risolve in pareggio il big match tra Pgs Audax Frutti d’Oro e I Quartieri/De Amicis. I biancoverdi mantengono la testa degli Over 50 e lasciano a distanza i cagliaritani. Continua il testa a testa nel girone A dell’Over 55: vincono sia la Sardachem che la Masnata Chimici. Nel girone B la Maccioni Marmi è la nuova leader (momentaneamente).

Audax leader

Sono sempre due i punti che dividono la capolista dell’Over 50 Pgs Audax Frutti d’Oro e I Quartieri/De Amicis dopo otto giornate. Lo scontro diretto di sabato non ha fatto né vincitori né vinti e la sfida al vertice si è conclusa con un pareggio per 1-1 che al momento non mette in discussione la leadership dei capoterresi. La vicecapolista deve invece guardarsi alle spalle dall’Okky Villanova: i cagliaritani si portano ad un punto dal secondo posto grazie al successo per 4-0 con la Nivea Karalis. Sono state invece rinviate Mediterranea-Colonial Fruits (7 gennaio) e Deximu-Amatori 4 Mori (13 gennaio) mentre ha riposato il Real Putzu.

Botta e risposta

L’undicesima giornata dell’Over 55 vede ancora vittoriosa la leader del girone A. La Sardachem impone il 2-0 al Nuraghe/Evolvere, ma a due punti resta vicina la Masnata Chimici (1-0 sulla Car Refinish), riprendendo la corsa dopo il mezzo passo falso del turno scorso. Mantiene la terza piazza la Campagnola/140 Gr./Simius Immobiliare, vittoriosa per 3-0 sulla Nuova Ellas, mentre al quarto posto si affaccia la Gigi Spada SI. TI., pur fermata sul 3-3 dalla Di. Fer, in attesa del posticipo di stasera tra Cooper Band (a quota diciotto) e Opes Team. Successo pesante quello del Sinnai Conad Superstore: il 4-2 sulla Myair Svapo consente di avvicinare il quarto posto, come anche la Tielle/PLS, che però non va oltre il 2-2 con gli Ingegneri, perdendo così la ghiotta occasione di agganciare il terzo posto. Ha riposato invece il Poggio dei Pini/Sotto La Torre, quartultimo con sette punti all’attivo.

Primato provvisorio

Ancora un avvicendamento in vetta al girone B: la Maccioni Marmi (almeno fino a mercoledì) torna in testa, grazie alla vittoria di misura sulla De Amicis. Il primato dei selargini è provvisorio in quanto a due punti insegue la I. R. Moniaflor, che tra due giorni, nel posticipo contro la Polisportiva Sestu, avrà l’occasione per ristabilire le distanze. Chi le accorcia sono ancora gli Amatori Orione Selargius, terzi con venticinque punti, grazie alla quaterna rifilata al Cral C.t.m. I selargini, ancora imbattuti dopo undici giornate, mantengono a tre lunghezze di margine gli Amatori La Palma, che grazie al 2-1 nell’anticipo disputato venerdì contro La Vernice, toccano quota ventidue. I cagliaritani (che nel posticipo di giovedì hanno pareggiato 2-2 la sfida con la De Amicis) restano invece a sedici punti, distanziati (di due punti) da Il Club, rallentato dall’1-1 con i Resti Umani/Zaz Kospi. A quota sedici c’è anche la Frama/Beko Service (2-0 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana) ad infiammare la lotta per un posto nei playoff, ai quali ambisce anche il Cagliari 2007, dopo il netto 4-1 sul Mulinu Becciu. Infine sono tre punti pesanti anche quelli conquistati dalla Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 sul Fileferru, condannato al secondo ko di fila e al quartultimo posto.

