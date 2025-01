L’Audax liquida anche l’Accademia Sulcitana e approfitta del ko della Quartieri/De Amicis 

Audax inarrestabile anche nel nuovo anno. La regina degli Over 50 è inarrestabile. Negli Over 55 la Masnata Chimici ferma la capolista Sardachem (girone A). La Maccioni Marmi avvicina la vetta del girone B.

Allungo Audax

Vola a 22 punti l’Audax Frutti d’Oro (2-0 sull’Accademia Sulcitana) e consolida il primato grazie al ko de I Quartieri/De Amicis, sconfitti dalla Mediterranea per 2-1. Lo stesso risultato con cui il Real Putzu piega il Deximu e si porta al terzo posto. Pari (1-1) tra Nivea Karalis e Amatori 4 Mori. Hanno riposato i Colonial Fruits e l’Okki Villanova.

Sardachem scalzata

La Sardachem perde lo scontro diretto (2-1) con la Masnata Chimici e pure il primato del girone A dell’Over 55. Ne approfitta la Campagnola (2-1 sulla Cooper band) ora seconda. Conad Sinnai e Gigi Spada SI. TI. impattano invece per 0-0, così come è pari (ma per 1-1) la sfida tra Di. Fer. e Myair Svapo. Prezioso successo per 2-0 sul Poggio dei Pini per gli Ingegneri (dopo cinque turni) e vittoria pesante anche per la Car Refinish (3-1 sul Nuraghe). Alla quattordicesima giornata arriva il primo sorriso anche per la Nuova Ellas, che si impone di misura nello scontro diretto con l’Opes Team. Tielle/PLS a riposo.

Maccioni accorcia

Frena la capolista del girone B I. R. Moniaflor: l’1-1 impostole dalla De Amicis non ne compromette il primato, ma avvicina paurosamente la Maccioni Marmi (al terzo successo di fila) che ha schiantato con una cinquina il Sestu. Continua la corsa dell’Orione Selargius, che non perde terreno e consolida il terzo posto, con il tris inflitto ai Resti Umani. Gli Amatori La Palma invece non vanno oltre l’1-1 con il Cagliari 2007 ed è parità (a reti bianche) anche tra Cral C.t.m. e Il Club, che serve più agli arancioni per puntare ai playoff. Agli spareggi credono fortemente anche la Frama/Beko Service (3-1 sul Fileferru) e la Sardegna Termale Sardara (1-0 sull’Aldebaran). Il 7-0 con cui La Vernice travolge il fanalino di coda Mulinu Becciu, serve a confermare il sesto posto dei cagliaritani.

RIPRODUZIONE RISERVATA