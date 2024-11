L’Audax, l’esempio dai volontari: «La correttezza da noi è al primo posto» 

Neanche il Barcellona come l’Audax Capoterra. Anche i catalani alla fine hanno ceduto al fascino e sopratutto ai soldi degli sponsor. Ma la società fondata nel lontano 1986 dal parroco Battista Melis continua a presentarsi con la maglia “pulita” da qualsiasi scritta e/o logo pubblicitario.

«La società si regge solo sui piccoli contributi annuali e mensili degli associati», conferma Giorgio Delrio, coordinatore del settore giovanile della società biancoverde, «l’unica eccezione è per le maglie della Football Academy del Cagliari Calcio, con il quale abbiamo creato una forte collaborazione. Da quasi quarant’anni l’obiettivo è far giocare e divertire i ragazzi della zona. La società si regge solo sul “contributo” annuale e mensile di ogni singolo atleta, dal più piccolo al più grande. E i dirigenti e gli allenatori sono tutti volontari, non ricevono né compenso, né rimborsi».

Il club

Dieci categorie, dai Piccoli Amici sino agli Amatori, dalla prima squadra in Seconda categoria alla squadra femminile nel campionato di Eccellenza. I 247 tesserati a cui si aggiungono 41 tra dirigenti e allenatori, questi ultimi tutti tecnici altamente qualificati e in possesso del patentino federale da allenatore. «L’obiettivo della società è il divertimento, siamo aperti a tutti, bravi e meno bravi», aggiunge Del Rio, «ma non è che andiamo nei vari campi per perdere. Come dice Don Battista “le cose devono essere fatte bene, con risultati che arrivino con far-play ed educazione. Poi se vincete sono contento”». Un esempio di far-play nella scorsa stagione quando le ragazze hanno rinunciato a giocare in undici perché le avversarie erano in dieci. «Vincere ma giocando alla pari, - ancora Delrio - nelle stesse condizioni, senza nessun vantaggio».

La PGS è una polisportiva con basket, tennis e pallavolo oltre al calcio che gode di due campi, quello storico in terra a Su Loi e quello bellissimo in sintetico di Frutti d’Oro. Delrio: «Tanti atleti e quindi tante partite. Ogni weekend in media disputiamo almeno sei gare, quindi immaginate lo sforzo organizzativo. Fondamentali tutte le persone che in modo volontario rendono tutto questo possibile». Ma finiti i campionati l’attività non si ferma e si trasferisce in oratorio. Per tutta l’estate, dai piccoli ai grandi si sfidano ogni giorno sino alla mezzanotte ad avvincenti tornei di basket, tennis e calcio a 5. C’è chi vince e chi perde, ma alla fine ciò che domina sono sorrisi e divertimento.

