Lattuga, bietole, funghi: cresce l’orto condiviso 

C’è chi arriva da Cagliari, chi da Sestu e Quartu. Infermieri, medici, psicologhe e biologhe, un fotografo e diversi pensionati - chi in coppia con marito o moglie, e chi da solo - tutti uniti dalla stessa passione per l’agricoltura e alle prese con le prime colture di stagione: lattuga, piselli, cavolfiore, bietole e funghi a chilometro zero. E con un mastro contadino che insegna tecniche e segreti del mestiere. «C’è chi dedica quattro ore alla settimana, chi viene a giorni alterni, però ci sono ancora pochi giovani», ammette il ceramista, «lo scopo del progetto è anche di invogliare le nuove generazioni al sacrificio, e distoglierle da telefoni e videogiochi».

L’iniziativa è partita a settembre, con la prima aspirante contadina che si è cimentata con tanto di annaffiatoio a mano. «All’inizio non avevamo un impianto di irrigazione, ma questo non ci ha scoraggiato», racconta il proprietario del terreno. «Ora siamo in quattordici e iniziamo a vedere i primi risultati, per me è una grande soddisfazione», dice, «speriamo che duri».

Dopo tre mesi i primi orti iniziano a fiorire e produrre i primi raccolti. E il progetto dei giardini condivisi pensato da Gigi Pilia, 45 anni, ceramista di Monserrato, inizia a prendere forma nella periferia di Selargius, in un terreno incolto acquistato di recente e trasformato in un villaggio di agricoltori.

Il progetto

I protagonisti

Il villaggio

Nel villaggio Rakuando - questo il nome riportato nel cartello all’ingresso - si lavora, si coltiva, e si collabora. «La condivisione e il dialogo sono la base di questo progetto, ci confrontiamo su tutto in modo da evitare possibili malumori. Anche perché la finalità non è lucrare ma creare una vera e propria comunità di agricoltori che duri nel tempo. Proprio per questo l’assegnazione del lotto viene fatta dopo un’attenta selezione, serve che ciascuno sia motivato e abbia la volontà di portare avanti quest’attività in maniera continuativa, e non molli dopo aver preso in mano una vanga o una zappa». I costi da sostenere sono simbolici: 250 euro all’anno come affitto per il terreno (70 centesimi al giorno) più altri 50 euro - un canone sempre annuale - da versare come contributo energetico per la spesa sostenuta per l’irrigazione.

Zona relax e forno

Undici orti ormai avviati, e altri dieci lotti sono in preparazione. «In questi giorni sto anche realizzando una zona relax, con macchinetta del caffè e dove ognuno potrà riporre gli attrezzi da agricoltore e fare due chiacchiere durante una pausa».

Quattrocento metri quadri sono invece riservati all’educazione cinofila con un addestratore che ha già aderito al progetto, e l’idea di creare in futuro percorsi didattici dedicati alle scuole, fra orti, ceramiche e cani. Ci saranno anche uno spazio dedicato agli eventi e un pollaio condiviso con galline date in adozione a 10 euro al mese in cambio di uova fresche ogni giorno. «Tutto basato sull’economia circolare», spiega il proprietario del terreno, «l’alimentazione delle galline saranno gli scarti degli orti, e allo stesso tempo avremo un ottimo fertilizzante prodotto dal pollaio, molto più efficace dello stallatico». E fra i progetti futuri c’è anche quello di un forno condiviso, per la cottura di pane e pizze, mentre il 45enne continuerà il suo lavoro con corsi di lavorazione della ceramica.

