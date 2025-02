L’attualità di “Radar” 

Alle 21 su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti. In questa puntata: la Sardegna prega per Papa Francesco, con Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Conferenza Episcopale. La riforma della Sanità, primo passo o incompiuta? Con Franco Meloni, ex direttore del Brotzu e del Mater Olbia. I balneari sardi dopo il caso Liguria, tra gare e concessioni in proroga con Gianluigi Molinari, coordinatore regionale della Fiba-Confesercenti. Flora sarda, c’è la legge di tutela. Dopo 50 anni con Gianluigi Bacchetta, direttore del Centro Conservazione della Biodiversità, Università di Cagliari. “Turris de ferru’’, un canto, tra rap e tradizione, contro l’assalto delle rinnovabili con Antonio Pani, poeta improvvisatore.