L’attore Storti: «No allo sfregio» 

Giovanni Storti contro l’assalto eolico alla Sardegna. L’attore e comico, colonna dello storico trio Aldo, Giovanni e Giacomo, non usa il suo personaggio di Franco e il linguaggio del “patagio” per dire la sua su quanto sta accadendo nell’Isola. Fa ricorso, invece, a un ragionamento semplice e lineare, sfornando dati: sì alle energie rinnovabili, no allo sfregio del paesaggio.

«L’Europa ha decretato che entro il 2030 l’Italia debba produrre 70 Gigawatt di energia da fonti rinnovabili», spiega, «distribuite nelle varie regioni d’Italia, per fare in modo che il consumo avvenga il più vicino possibile a dove c’è la produzione».

«Purtroppo», aggiunge Storti, «in Gallura si stanno progettando impianti per 56 Gigawatt, mentre la Sardegna produce quasi il 40% in più di quello che consuma. Vogliono fare impianti eolici con torri alte 200 metri, che non verranno mai rimosse».

