L’attore Lai premiato  dal Comune 

Durante la serata inaugurale della rassegna “Cinema sotto le Stelle”, l’attore villacidrese Riccardo Lai ha ricevuto la benemerenza civica da parte del Comune di Villacidro. La cerimonia si è svolta a casa Dessì, luogo simbolo della cultura locale. Il sindaco Federico Sollai, in un post su Facebook, ha espresso la gratitudine dell’intera comunità: «Riccardo ha saputo distinguersi per il suo talento artistico e umano, portando in alto il nome di Villacidro nei teatri e nei set cinematografici nazionali e internazionali». Lai, diplomato a Milano e formatosi a Torino, ha lavorato in ambito teatrale e cinematografico, collaborando con registi come Sorrentino e Zingaretti. Tra le sue interpretazioni, anche un omaggio a Giuseppe Dessì nel 2022. Il riconoscimento è stato proposto dalla commissione cultura, presieduta da Giuditta Sireus, e approvato all’unanimità dalla giunta. La serata si è conclusa con il film “Comandante”, dove Lai è tra gli interpreti. ( l. d. )

