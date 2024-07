L’attività dell’oratorio riparte nel ricordo di Roberto Massa 

Erano smarriti e scoraggiati. Ma alla fine hanno deciso di non mollare, di andare avanti e di tenere in piedi l’oratorio. Dopo la morte della loro guida, Roberto Massa, scomparso in un incidente stradale lo scorso aprile, i ragazzi dell’oratorio della basilica di Sant’Elena, sotto la super visione del parroco don Alfredo Fadda, sono riusciti a ricompattarsi e a portare avanti le attività. I 130 animatori si sono ritrovati soprattutto per le attive del Cre Grest, con ben 125 bambini iscritti, un piccolo record considerato il periodo non facile.

«L’attimo di smarrimento c’è stato, inutile negarlo» dice uno degli animatori più “anziani”, Emanuele Ruggeri 23 anni, «prima è stato trasferito il nostro vice parroco don Gianmarco Lorrai, poi la morte di Roberto che per noi era diventato una guida». Da qui però «è nata la voglia di andare avanti. Robi tra l’altro lo diceva sempre che l’oratorio non va mollato e così abbiamo fatto».

Accanto a lui Martina Staffa 23 anni aggiunge, «abbiamo subito ripreso con le attività, dalla conclusione dell’anno catechistico al Cre. Adesso di prenderemo un periodo di riposo prima di ritrovarci ad agosto per le attività autunnali. Continuando sempre anche la collaborazione con la mensa del viandante dove andiamo una volta a settimana. Sperando sempre che in basilica mandino un vice parroco quanto prima perché le cose da seguire sono tantissime».

RIPRODUZIONE RISERVATA