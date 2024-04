«L’attività delle Forze armate nell’Isola non diminuirà»  

«L’attuale quadro strategico non consente di ragionare in termini di riduzioni di attività delle Forze armate in Sardegna. La presenza militare nell’Isola, nella sua accezione più ampia, è necessaria e preziosa, nel contesto nazionale e soprattutto internazionale, per tutelare gli interessi di tutti». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde a un’interrogazione della deputata sarda di Alleanza verdi sinistra Francesca Ghirra.

Aggiunge che c’è «massima attenzione alle norme ambientali, e grazie anche al protocollo d’intesa recentemente rinnovato tra Regione e ministero, si è potuta instaurare una sempre più stretta interlocuzione in favore di una piena comprensione delle reciproche esigenze istituzionali. In riferimento alla tutela dell’ambiente e del territorio, si è dimostrata sempre fattiva la postura delle parti nel conciliare, nella massima trasparenza, le reciproche sensibilità con le necessità addestrative».

Ancora, il protocollo d’intesa «ha permesso di disciplinare il perimetro di tali interazioni, creando occasioni di confronto che hanno abilitato convergenze su progettualità ad alto tasso tecnologico e di ampio respiro strategico, promuovendo l’indotto e cospicue ricadute occupazionali sul territorio, nel massimo rispetto delle norme ambientali». Crosetto ricorda «come esempi fattivi di collaborazione», la sospensione delle esercitazioni militari, dal primo al 30 settembre di ogni anno, e nel periodo delle festività pasquali e natalizie, l’apertura estiva a tutta la cittadinanza delle spiagge in prossimità del poligono di Teulada e San Lorenzo, la cessione al comune di Teulada della spiaggia di Porto Tramatzu con le relative pertinenze.

