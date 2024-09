«L’attività dei locali non può contrastare col diritto alla salute» 

Il sospetto che si voglia prendere altro tempo è venuto ai residenti ma adesso arriva anche tra i banchi di Palazzo Bacaredda. «La sensazione è che ancora una volta le condotte siano improntate a finalità dilatorie nel tentativo di procedere a una pianificazione al ribasso nel convincimento, profondamente errato, che si debba pervenire a un contemperamento delle esigenze dei residenti con quelle contrapposte degli esercenti le attività produttive», dice Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. Il destino del piano di risanamento acustico approda oggi in Consiglio. «L’interrogazione che ho presentato è finalizzata a sapere se la città metropolitana ha proceduto alla restituzione del piano di risanamento acustico corredato dal parere dell’Arpas», dice.

Il nodo è sempre quello dei diritti contrapposti: quello alla salute dei residenti e quello dei ristoratori. «Il bilanciamento è compito del legislatore, non di un Comune, che è intervenuto in materia. Con la conseguenza che qualsivoglia atto voglia oggi adottare il Comune di Cagliari non potrà violare la legge, per l’elementare principio della gerarchia delle fonti. In buona sostanza, il nostro ordinamento ha già affrontato e risolto la questione, stabilendo che l’iniziativa economica privata non può recare danno alla salute, un diritto inalienabile». ( ma. mad. )

