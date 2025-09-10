L’attivista “Maga” Kirk ucciso durante un comizio Trump: «Leggendario»  

Il 31enne Charlie Kirk, potente attivista di destra alleato di Donald Trump e rock star del movimento Maga, soprattutto tra i giovani, è morto dopo essere stato colpito al collo con un colpo d'arma da fuoco mentre parlava con gli studenti del campo della Utah Valley University. C’è stato un arresto ma secondo il New York Times non si tratterebbe del presunto attentatore. È l'ennesimo atto di una violenza politica esplosa con l'irruzione di Trump in politica e culminata in una serie di attentati recenti che hanno coinvolto esponenti democratici e repubblicani, da Mike Pompeo al marito dell'ex speaker Nancy Pelosi, dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro allo stesso tycoon, sopravvissuto alle pallottole durante un comizio nello stesso stato.

La portavoce dell'università ha riferito che l'attivista è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus, da una persona che ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza. «Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie», gli ha reso omaggio Trump su Truth. «Sconvolge la notizia dell'uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano. Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni: «Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana».

