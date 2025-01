L’attestato “Su Ninneddu” va all’albergatore Bruno Mura 

È andato a Bruno Mura, 89 anni, storico proprietario dell’hotel Califfo sul litorale quartese, l’attestato di merito e riconoscenza “Su Ninnieddu” che anche quest’anno il centro culturale Campidanu, ha consegnato a un quartese che si è particolarmente distinto nell’ambito del sociale.

Alla cerimonia di premiazione che si è tenuta all’ex Convento dei cappuccini, c’era anche l’assessora al Commercio Rossana Perra che ha consegnato la targa assieme al presidente del centro culturale Campidanu, Luigi Ibba.

Mura che si è detto «emozionato e orgoglioso per questo riconoscimento», aveva aperto il suo albergo nel 1971, il primo in assoluto ad aprire un’attività ricettiva nel litorale. Una scommessa vinta, anche se non è stato facile, aveva raccontato di recente. «Siamo stati avvantaggiati dal fatto che a Cagliari c’erano pochi posti letto. Ho viaggiato tanto portandomi dietro le brochure, per far conoscere il Califfo e portare qui i turisti». Scrittore per hobby, negli anni del Covid aveva scritto “Pirastu”, una storia ambientata tra gli anni ‘30 e ‘40 tra Ussassai e Cagliari.

«Nel corso dei decenni Mura», ha ricordato la responsabile del centro culturale Campidanu Susy Monni, «ha contribuito, in concerto con associazioni quartesi, alla crescita culturale della nostra città. È stato, di fatto, un punto fermo nel fare conoscere la nostra città in tutte le sedi turistiche, nazionali e internazionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA