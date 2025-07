L’attesa infinita di un pensionato per una colonscopia 

È un’Odissea senza fine quella di Tony Diana, pensionato 65 enne di Orosei, reduce da un grave infortunio sul lavoro nel 2015, da mesi in battaglia contro le liste d'attesa della sanità isolana.

Per Diana che già nei mesi scorsi aveva denunciato un’attesa fino a gennaio 2028 per una colonscopia al San Francesco di Nuoro, ora, si aggiungono ennesimi disagi.«Dopo aver seguito i consigli della Asl 3 - racconta - che mi aveva suggerito di richiedere un anticipazione del mio esame all’Ufficio relazioni col pubblico, non ho ancora ricevuto risposte. L’azienda sostiene che abbia fino a 120 giorni di tempo per rispondermi».L’ex operaio nelle cave di marmo rilancia: «Dopo il grave incidente subito a lavoro non ho più avuto un giorno di pace. Fra ernie, traumi multipli e una violenta erosione gastrica da farmaci, mi era stata prescritta una gastroscopia a Cagliari per il 31 luglio».Ma anche lì una doccia gelata: «Mentre effettuavo la preparazione per l’esame l’ospedale Brotzu mi comunicava il rinvio dell’esame al 18 settembre per l’assenza di medici. Tutto ciò è surreale, specie per chi, come me, non può permettersi esami in privato». E annuncia: «Non starò di certo a guardare: farò una battaglia estesa a comitati per la salute pubblica, sindacati e cittadini che vivono le mie stesse difficoltà. Certe situazioni sono inammissibili». (g. i. o.)

