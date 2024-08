Tel Aviv. A una settimana dall’omicidio di Ismael Haniyeh a Teheran la comunità internazionale resta con il fiato sospeso in attesa della rappresaglia iraniana contro Israele. Il regime degli ayatollah ha già comunicato agli ambasciatori stranieri la sua intenzione di colpire lo Stato ebraico ed ha iniziato la manovre preparatorie, spostando i lanciamissili, ma allo stesso tempo sembra aver preso ancora tempo, come suggerisce la convocazione per oggi di una riunione con i Paesi arabi. Per Hassan Nasrallah si tratta di una precisa strategia: «L’attesa è parte della punizione», ha avvertito il leader di Hezbollah, promettendo un attacco di tutto l’asse sciita, inclusi gli Houthi. Un proclama preceduto dal sorvolo dei caccia israeliani su Beirut, a bassa quota, come atto di sfida.

Dopo un’ennesima giornata di scambi di colpi tra l’Idf e le milizie libanesi, che hanno schierato anche i droni Shahed. In Iran, oltre ai proclami dei leader politici, si sono attivati anche i militari per preparare la vendetta per la morte del capo di Hamas. Gli americani hanno visto spostare postazioni di lancio razzi e registrato esercitazioni dal fine settimana. Inoltre il capo delle forze aeree dell’esercito iraniano Ali Reza Sabahifard ha annunciato l’apertura di «un centro di avanguardia per la guerra elettronica nell’est del Paese. L’arsenale della potenza sciita si poi è arricchito con l’arrivo dalla Russia di apparecchiature avanzate di difesa aerea e radar, munizioni e missili balistici Iskander, che hanno fatto danni alle infrastrutture ucraine. I segnali della diplomazia fanno pensare che l’attacco non avverrà nelle prossime ore. L’Organizzazione per la cooperazione islamica, con sede a Jedda, ha infatti reso noto che si riunirà oggi su richiesta di “Palestina e Iran” per discutere gli sviluppi nella regione. A tenere alto l’allarme per Israele ci ha comunque pensato il principale alleato degli ayatollah, Nasrallah. «Hezbollah risponderà, l’Iran risponderà, lo Yemen risponderà e il nemico attende, osserva e valuta ogni reazione. La cosa principale è che ci siano determinazione e capacità», ha sottolineato il leader del Partito di Dio durante un elogio funebre per l’uccisione del suo braccio destro, il comandante Fuad Shukr. E ha aggiunto: «La nostra risposta arriverà da sola o come parte di una risposta collettiva da parte dell’intero fronte», il cosiddetto asse della resistenza delle milizie sciite.

RIPRODUZIONE RISERVATA