L’attesa è finita: l’asilo nido è realtà 

Dopo circa 30 anni di attesa, l’asilo nido comunale di via Cavallotti è pronto ad aprire le porte ai bambini di Arbus. A breve l’inaugurazione della struttura, all’interno del caseggiato dell’infanzia. Una scuola che ha una storia lunga, in cui non sono mancati ombre e polemiche per i ritardi accumulati negli anni, dal giorno in cui il Comune ottenne un finanziamento dello Stato per la realizzazione del nido provinciale.

Il servizio

Completati i lavori e arredati i locali, a marzo dello scorso anno il Comune ha avviato la procedura per la ricerca di un gestore tramite un bando per cinque anni e complessivi 652.792 euro. A ottobre l’aggiudicazione all’associazione temporanea d’imprese Sinergia e alla cooperativa sociale onlus La clessidra. «Stiamo completando – dice il presidente, Dimitri Pibiri – l’iter per il via al servizio. A questo punto contiamo di partire a marzo quando le giornate saranno più calde, a gennaio e febbraio fa troppo freddo per bimbi piccolissimi». C’è posto per un massimo 20 bambini, la priorità è per i residenti, l’accoglienza dai paesi limitrofi solo nel caso di posti disponibili. Dai numeri dell’anagrafe del Comune non sembra ce ne saranno: a gennaio i bambini da 0 a 3 anni sono in tutto 108.

La retta

La prima criticità emersa è la retta mensile che si aggira intorno ai 700 euro. Tranquillizza il sindaco, Paolo Salis: «È vero, i costi sono elevati, ma le agevolazioni sono talmente tante che alla fine si pagherà massimo 100 euro e non per tutti, dipende dalla fascia di reddito. La buona notizia è che i primi due anni saranno gratis, grazie ai 60mila euro che arrivano dai fondi dei patti territoriali. E non dimentichiamo le agevolazioni statali e regionali, come il bonus nidi dell’Inps. Il servizio è nato per aiutare i genitori che lavorano, con due stipendi non possiamo dire che si tratta di famiglie povere. Il reddito va valutato caso per caso».

La storia

A raccontare la nascita del nido è l’ex assessora comunale ai Servizi sociali, Elisa Caddeo: «Fra il 2006 e il 2010 abbiamo avuto la visita dell’assessora regionale alla sanità Nerina Dirindin. Abbiamo parlato del nido ultimato da tempo e chiuso per mancanza di fondi per gli arredi. La soluzione indicata è stata di ospitare nella struttura la Casa della salute, considerata l’ampiezza, e trasferire il nido nel vicino caseggiato della materna». E così è stato. Il resto è storia recente: lavori di adeguamento dei locali, ricerca di soldi per gli arredi, bandi deserti per la gestione. Finalmente Arbus ha il suo nido.