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Carloforte.
29 maggio 2026 alle 00:28

L’attesa è finita: da oggi comincia il Girotonno 

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Dopo un pre-event ricco di iniziative, oggi prende il via il Girotonno 2026: da oggi fino al 2 giugno Carloforte si trasforma in un grande palcoscenico di gusto, tradizioni, musica e spettacoli per celebre il simbolo dell’isola, il tonno rosso.

Al centro della kermesse la Tuna Competition, la sfida tra chef di 8 Paesi in rappresentanza dei 5 continenti: la gara inizia oggi con la doppia sfida El Salvador- Australia, Giappone- Finlandia. Lo show sarà presentato da Federico Quaranta, Valentina Caruso e Peppone Calabrese, tra gli ospiti Luca Pappagallo, Antonio Colasanto, finalista di Mastechef 10, Fulvio Marino e Matteo Trullu, vicintore di The Voice Kids. Tra le novità di quest’anno i Tuna Talk con Luca Bizzarri, Roberto Giacobbo e Luca Pappagallo.

Tra gli eventi serali durante il Girotonno il monologo di Federico Quaranta (venerdì 29), la musica di Rocco Hunt (30 maggio) e Ermal Meta (1 giugno) e la comicità di Pino e gli Anticorpi e Sergio Sgrilli (31 maggio). «Il Girotonno continua a crescere – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – e a confermarsi come uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla cultura del tonno e al dialogo tra i popoli attraverso la gastronomia».

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