L’attesa di Giampaolo Mugheddu 

Appena 24 ore e sarà il grande giorno dei Falegnami. Il Gremio di San Giuseppe sta ultimando tutti i preparativi nella sede in via Angioy dove a mezzogiorno di domani arriverà il capocorsa designato, Giampaolo Mugheddu. A nominarlo Antonio Mugheddu, suo cugino e quest’anno presidente della corporazione.

L’attesa

Su Componidori vestirà i panni del capocorsa sotto gli occhi attenti de sa massaia manna Francesca Mugheddu, mentre Giulia Mugheddu e Enrica Seda saranno le massaiedde che avranno il compito di sistemare a puntino l’abito.

La pariglia

Giampaolo Mugheddu, che corre in sella a Original Gypsie (una puro sangue inglese) ha scelto come suo braccio destro il fratello Gianluca (che monta Ovunque, anglo arabo) mentre Francesco Loi (che ha vestito i panni di su Componidori lo scorso anno, nell’edizione in cui la giostra si è svolta “a metà”) è su terzu e partecipa in sella a Pancake (puro sangue inglese).