L’attesa della famiglia: «Il nostro obiettivo è arrivare alla verità» 

«La famiglia di Manuela Murgia non ha mai puntato il dito su alcuno in particolare e attende con fiducia i risultati degli accertamenti dei Ris». Giulia Lai, legale che insieme a Bachisio Mele e Maria Filomena Marras assiste i familiari della ragazza, ricorda che quanto emerso in questi giorni nell’inchiesta sulla morte della sedicenne «attiene ad analisi private e su una sola traccia». Ora non resta che attendere: «I Ris hanno provveduto per ora ad aprire il plico contenente il sangue dell’attuale indagato, le comparazioni cominceranno la prossima settimana», aggiunge l’avvocata.

Dunque, come riscontrato dall’esame già effettuato dal generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Enrico Astero, unico indagato, non ci sarebbe alcuna concordanza tra il profilo genetico di quel reperto maschile e il dna del 54enne, ex fidanzato della ragazza all’epoca dei fatti. La famiglia di Manuela Murgia spiega: «non ci interessa trovare un colpevole qualsiasi, ma il colpevole vero. Il nostro obiettivo è uno solo: vogliamo la verità. È doveroso attenersi alle risposte ufficiali dei periti della Procura: siamo sotto incidente probatorio e la legge prevede l’acquisizione anticipata della prova, e la difesa ha esercitato un diritto. E non dimentichiamo che questa non è l’unica traccia maschile rinvenuta». (m. v.)

