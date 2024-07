L’attesa dei boxisti fra timori e speranze: «Serve un confronto» 

«È un buon segno che il sindaco si stia già occupando del mercato». Lo dicono con un filo di speranza e ottimismo i boxisti di San Benedetto che da mesi aspettano di capire quando e come potranno trasferirsi nella struttura provvisoria di piazza Nazzari.

Gli operatori

«Lo abbiamo incontrato durante la campagna elettorale, ora aspettiamo di essere contattati», afferma Massimo Ruggiu, titolare di un box del pesce. «Rispetto al passato chiediamo più dialogo e collaborazione con il Comune, vogliamo capire com’è il mercato provvisorio e quali possono essere le criticità per risolverle prima del trasferimento».

Al primo piano, Tony Scaramuccia, macellaio, chiarisce subito che le aspettative sono alte. «Sono mesi che aspettiamo: serve un mercato sicuro e accogliente», sottolinea, «siamo in una situazione molto difficile, questa struttura è stata trascurata per tanto tempo sia all’esterno che all’interno». Scaramuccia spiega come oggi il modello di mercato sia cambiata e il restyling dell’attuale sede non può più essere rimandato. «Vengono i cagliaritani, ma anche tanti turisti. Il mercato è frequentato ogni giorno da centinaia di persone e non è una struttura sicura a norma di legge. Non c’è una scala mobile e per i disabili è impossibile passare da un piano all’altro», ribadisce l’operatore, «io, finché non vedo i fatti, non ci credo più a niente. Fino a oggi sono stati tutti dei grandi menefreghisti».

Speranze e timori

Al bancone della frutta, invece, Oreste Tuveri non nasconde le sue preoccupazioni. «Abbiamo visto tanti cantieri a Cagliari, dove il provvisorio è diventato definitivo, non vorrei accadesse anche con il mercato», dice Tuveri. «Mi chiedo se la struttura provvisoria sia all’altezza di ospitare le nostre attività, ognuna con un’esigenza diversa. Oggi ci preme capire quali saranno le tempistiche, ma anche ragionare con il Comune per capire quali sono le soluzioni migliori per ognuno di noi». E da qui la richiesta: «Ci piacerebbe visitare quella struttura prima di trasferirci, è fondamentale che il Comune ci coinvolga nelle decisioni e si confronti con noi, così lavoriamo meglio tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA