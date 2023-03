L’attesa degli atleti: ad aprile nella nuova pista 

Una società che ha nove anni di vita capace di avere costantemente dai cento ai centocinquanta tesserati, impegnati con la corsa, la marcia e nelle varie specialità del peso. La società Atletica Maracalagonis “Il sogno delle giovani promesse”, è nato nel 2014: la presidente da allora è Lucia Mascia, mamma, atleta e dirigente instancabile, una presenza importante nel territorio non solo sotto il profilo sportivo, ma anche su quello sociale. Gli iscritti hanno un’età compresa fra i cinque e i 67 anni: ci si allena nelle piste di Selargius, Quartucciu, Dolianova e Cagliari. Arturo Zullo è il responsabile tecnico, che si avvale di due collaboratori.

In società sono nati anche campioni, come Valentina Pedditzi, campionessa sui cinquemila e i diecimila di marcia.«Ora - dice la presidente Mascia - attendiamo la disponibilità della nuova pista di atletica leggera realizzata dal Comune. La concessione dovrebbe essere decisa entro aprile. Abbiamo assoluta necessità di questa struttura per continuare a crescere. L’impianto è pronto, attendiamo solo la possibilità di entrarci. In questi anni abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo stretto i denti e siamo andati tutti avanti». La pista è stata realizzata attorno al campo di calcio. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA