L’attesa cena in bianco apre il calendario di festeggiamenti 

Nel mese di dicembre San Sperate propone una festa di luci, tradizioni e comunità grazie a un ricco calendario di eventi. Dal 7 dicembre al 5 gennaio, il paese offrirà momenti di cultura, musica e gastronomia per celebrare il Natale.

Protagonisti del mese saranno i mercatini di Natale, ogni sabato e domenica, e il Villaggio di Babbo Natale, organizzato dall’associazione Art&Venti al Museo del crudo. Entrambe le iniziative dureranno fino al 25 dicembre. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la cena in bianco, organizzata il 6 dicembre da Civitas in collaborazione con l’oratorio parrocchiale e il reading concerto “Blues for Punks”, che l’otto dicembre aprirà la rassegna musicale Antas Apertas.

La festa di Santa Lucia illuminerà il quartiere storico il 13 dicembre, con il concerto del Piccolo coro di San Sperate mentre il 14 e il 15 dicembre spazio alla tradizione con la Sagra del miele e una mostra micologica. Per gli amanti dei libri, due presentazioni in programma: Antonio Boggio il 13 dicembre e Piergiorgio Pulixi il 17 dicembre.

Non mancheranno i momenti di solidarietà, come la Festa del donatore il 22 dicembre e il grande evento della Vigilia, la Festa Natale 2024, il 24 dicembre in piazza Gramsci, organizzata dalla Pro Loco. A chiudere il mese, il concerto del 28 dicembre e il coro del Conservatorio di Cagliari il 5 gennaio.



