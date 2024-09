L’attentatore è accusato di strage 

Si aggrava non di poco la posizione di Antonino Sanna, il 72enne arrestato giovedì scorso con l’accusa di aver fabbricato una decina di bombe una delle quali è esplosa nel retro dei palazzi di via 18 dicembre ferendo gravemente una donna. L’uomo deve rispondere adesso anche di strage, oltre che di lesioni gravi.

In carcere

Il pensionato, assistito dall'avvocato Stefano Piras, ha avuto il diritto ieri di essere sottoposto a interrogatorio di garanzia nel carcere di Uta, ma anche in considerazione della gravità delle accuse che gravano su di lui, si è avvalso della facoltà di non rispondere. È all’inizio dell’incontro con il pm Emanuele Secci che gli è stata notificata pure l’accusa di strage che si configura anche semplicemente adottando comportamenti che mettano a rischio la vita di più persone nello stesso momento. In attesa che venga fissato un nuovo eventuale interrogatorio, e della strategia difensiva che verrà adottata, Sanna resta in carcere perché la permanenza provvisoria dietro le sbarre viene considerata compatibile nonostante l'età. Custodia convalidata anche perché fra il suo appartamento e il garage che aveva in uso, sono state trovate tre pistole modificate, una decina di ordigni e materiale necessario a confezionare bombe, canne di rivoltella. Per Sanna si sommano quindi anche le accuse di detenzione e fabbricazione illegale di armi ed esplosivi. Contestata pure la recidiva: in passato era già andato incontro a simili imputazioni.

L’attentato

In base a quanto stabilito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe voluto uccidere o ferire un cittadino di Carbonia, Paolo Porcu, e una sua stretta conoscente. Aveva quindi lasciato uno degli ordigni vicino a un cancello, nel retro di una delle palazzine di via XVIII Dicembre. La bomba artigianale è rimasta in quel punto per alcuni giorni sino a quando giovedì scorso, di mattina, ad incuriosirsi della presenza di quest’oggetto confezionato con carta regalo con relativo fiocco, è stata Giuditta Tanchis, 65 anni. La donna ha raccolto l’involucro e non appena l’ha mosso ha inavvertitamente azionato il detonatore. L’esplosione, udita a centinaia di metri, ha scagliato dadi in acciaio e le ha provocato ferite gravi alle gambe a una mano.

Dopo un primo intervento al Sirai di Carbonia, sabato è stata trasferita a Cagliari. Non è in pericolo di vita, ma la guarigione si preannuncia lenta e complicata. Poche ore dopo i carabinieri, guidati dal capitano Enrico Santurri, grazie a testimonianze e sospetti, sono andati a colpo sicuro nell’appartamento dei nuovi palazzi popolari fra via Manzoni e via Carducci che il Comune ha assegnato alcuni anni fa a Sanna. A casa ma poi anche in garage è spuntato un autentico arsenale. Fra cui ordigni simili a quello esploso in via XVIII Dicembre.

Durante l’interrogatorio l’accusato è parso imperturbabile. Ma ora per lui l'accusa è di strage.

RIPRODUZIONE RISERVATA