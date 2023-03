L’attentato, verità inquietanti dall’ordigno inesploso 

Il silenzio della miniera di Sos Enattos, punto di forza per la candidatura a ospitare l’Et a Lula, sembra unirsi allo stesso destino che il giorno dopo avvolge il gravissimo atto intimidatorio che sinora pare rivolto a quello che è un sito di rilevanza strategica non solo nazionale ma addirittura europea. La candidatura di Sos Enattos per ospitare l’Einstein Telescope, ha un’arma in più rispetto al sito rivale nel nord Europa tra Olanda e Francia: il silenzio. Lo stesso che dopo la notizia del fallito attentato si è provato a far calare sulla vicenda. Perché anche il fallito attentato doveva rimanere una notizia per pochi. Troppo grande la paura che possa essere controproducente nella delicata partita che si sta giocando sull’infrastruttura scientifica e che travolge interessi enormi, nell’ordine di miliardi di euro.

La bomba posizionata davanti alla porta d’ingresso del laboratorio SarGrav dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare che ospita le apparecchiature del progetto scientifico Archimedes, nell’area sovrastante la miniera dismessa candidata ad accogliere l’Einstein Telescope, poteva esplodere. L’innesco c’era. Ora c’è da attendere la relazione degli artificieri dei carabinieri che lunedì mattina hanno fatto brillare l’ordigno, ma ieri pomeriggio non avevano ancora inviato il report sul tavolo del titolare dell’indagine, il procuratore di turno Riccardo Belfiori. Il primo passo sarà proprio quello: capire se non sia esplosa per un difetto all’innesco o per altri motivi. Una partita talmente delicata che sulla vicenda c’è il massimo riserbo. La fattura dell’ordigno darà altri indizi. Chi ha interesse a fermare il progetto? Perché?

La bomba posizionata davanti alla porta d’ingresso del laboratorio SarGrav dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare che ospita le apparecchiature del progetto scientifico Archimedes, nell’area sovrastante la miniera dismessa candidata ad accogliere l’Einstein Telescope, poteva esplodere. L’innesco c’era. Ora c’è da attendere la relazione degli artificieri dei carabinieri che lunedì mattina hanno fatto brillare l’ordigno, ma ieri pomeriggio non avevano ancora inviato il report sul tavolo del titolare dell’indagine, il procuratore di turno Riccardo Belfiori. Il primo passo sarà proprio quello: capire se non sia esplosa per un difetto all’innesco o per altri motivi. Una partita talmente delicata che sulla vicenda c’è il massimo riserbo. La fattura dell’ordigno darà altri indizi. Chi ha interesse a fermare il progetto? Perché?

Silenzio assoluto

Il silenzio della miniera di Sos Enattos, punto di forza per la candidatura a ospitare l’Et a Lula, sembra unirsi allo stesso destino che il giorno dopo avvolge il gravissimo atto intimidatorio che sinora pare rivolto a quello che è un sito di rilevanza strategica non solo nazionale ma addirittura europea. La candidatura di Sos Enattos per ospitare l’Einstein Telescope, ha un’arma in più rispetto al sito rivale nel nord Europa tra Olanda e Francia: il silenzio. Lo stesso che dopo la notizia del fallito attentato si è provato a far calare sulla vicenda. Perché anche il fallito attentato doveva rimanere una notizia per pochi. Troppo grande la paura che possa essere controproducente nella delicata partita che si sta giocando sull’infrastruttura scientifica e che travolge interessi enormi, nell’ordine di miliardi di euro.

Gli iteressi

Al momento nulla si può escludere, nemmeno un attentato di matrice anarchica. O mettere in relazione la vicenda con il progetto del vicino parco eolico di Gomoretta, approvato dal Governo Draghi e mai revocato, che mal si concilia con il telescopio da realizzare nelle viscere di Sos Enattos tanto da essere contestato dai sindaci di tutta la Provincia di Nuoro. Questo potrebbe aver indispettito chi sul territorio attendeva investimenti su quel fronte. Insomma sono molteplici le possibili piste.

Le tracce

Dai direttori del progetto di ricerca italiano ieri è stata smentita una voce circolata subito dopo la notizia della bomba di alcuni segnali sentinella alla clamorosa bomba ritrovata lunedì, come il danneggiamento qualche tempo fa, oltre un anno, di sismografi posizionati nelle campagne attorno alle miniere di Sos Enattos. Forse anche per questo il capannone dove è stato posizionato l’ordigno non era nemmeno stato dotato di un impianto di videosorveglianza, nessuno si aspettava un gesto intimidatorio e per questo gli investigatori non possono contare nemmeno su video o immagini, rimane però la fattura della bomba capace di dire agli esperti tante cose. Ma rimane anche da lavorare sull’ipotesi che non sia la pista degli interessi economici attorno all’Et o al progetto del vicino parco eolico di Gomoretta, ad aver armato la mano, ma magari un avvertimento per semplici vicende personali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata