«L’attentato non mi ferma, vado avanti senza paura» 

«C’è molta amarezza ma se pensavano di intimorirmi hanno fallito l’obiettivo: non ho pensato nemmeno per un attimo di lasciare, anzi, vado avanti più forte di prima». All’indomani dell’atto intimidatorio di cui è rimasto vittima, il sindaco di Serdiana e presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla, Maurizio Cuccu, manda un messaggio chiaro a chi, sabato notte, ha dato fuoco alla sua auto a pochi metri dall’abitazione, in via don Minzoni. «Nessun sospetto – precisa Cuccu – credo comunque che questo atto sia legato alla mia attività politica e alle iniziative che l’amministrazione sta adottando per contrastare l’illegalità».

Un gesto che ha scosso la comunità di Serdiana, estranea finora a episodi di questa gravità. Nessun dubbio sull’origine dolosa del rogo: i vigili del fuoco, domato l’incendio, hanno trovato tracce di materiale infiammabile utilizzato come innesco. Alla fine dello scorso anno il sindaco aveva ricevuto delle minacce, sebbene in modo indiretto, tanto da indurre la Prefettura a disporre nei suoi confronti un servizio di vigilanza generica radiocollegata (Vgr) che comporta il passaggio frequente di pattuglie nei pressi della sua abitazione. Le indagini si concentrano sulle sacche di illegalità presenti in paese. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere attive nella zona dove è stata data alla fiamme la Range Rover del sindaco.

La reazione

«Il nostro – dice Cuccu – è un paese pacifico e tranquillo ma evidentemente anche da noi ci sono elementi che vivono di illegalità. Noi abbiamo il dovere, insieme a tutti gli operatori della sicurezza, di contrastare questi fenomeni per garantire la massima tranquillità ai cittadini onesti. Questo probabilmente ha alimentato un sentimento di odio». Il sindaco però non arretra: «Mi dispiace soprattutto per la mia famiglia che deve subire tutto questo. Fare il sindaco comporta dei rischi, a volte succede che si perdano anche i propri beni personali ma sono sereno. Per formazione, avendo fatto l’accademia militare a Modena, ho un equilibrio mentale che mi consente di affrontare abbastanza tranquillamente le situazioni più difficili. Quando succedono queste cose vuol dire che si sta toccando qualcosa di scomodo».

Al sindaco sono arrivate decine le telefonate di solidarietà e centinaia di messaggi nel suo profilo social dove, a caldo, ha pubblicato il suo sfogo. Unanime la condanna da parte dei residenti: «Mi hanno chiamato in tanti. Ho parlato con il prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis e il comandante provinciale dei carabinieri. Ho sentito anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, molti colleghi sindaci ed esponenti di tutte le forze politiche. Fa piacere sentire la vicinanza delle istituzioni e, ancora di più, della comunità che si amministra».