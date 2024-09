«L’attentato? Colpa di Biden e Harris» 

Washington. La violenza irrompe nelle elezioni americane con il secondo attentato a Donald Trump in soli due mesi, ma stavolta il candidato repubblicano non ha voluto mantenere il profilo basso ed ha subito accusato la retorica di Kamala Harris e Joe Biden di essere responsabile dell’aggressione contro di lui. Nel momento più delicato della campagna elettorale, con il timore che la tensione non possa che aumentare, è entrato a gamba tesa anche Elon Musk con un post al vetriolo su X, poi cancellato, che ha suscitato un putiferio sul web e la condanna della Casa Bianca. Il «linguaggio altamente incendiario» di Biden, Harris e dei democratici «ha scatenato gli spari contro di me e invece io sono l’unico che salverà il Paese, mentre loro lo stanno distruggendo», ha attaccato il tycoon in un’intervista esclusiva a Fox news. «Posso usare anche io un linguaggio provocatorio, molto meglio di loro, ma non lo faccio», ha incalzato.

Sia la candidata democratica che il presidente hanno subito condannato in maniera netta l’attacco al repubblicano ribadendo che «non c’è posto per nessuna forma di violenza negli Stati Uniti» ma l’intensità delle minacce sta aumentando nelle ultime settimane di campagna da una parte e dall’altra tanto che, dopo l’attentato in Pennsylvania, entrambi i candidati nei comizi all’aperto sono protetti da schermi trasparenti.

Le indagini

Le indagini sul tentato assassinio di Donald Trump proseguono senza sosta. L’Fbi, il Secret Service e la polizia non intendono lasciare nulla di intentato. Non è chiaro come Ryan Routh sapesse che il tycoon avrebbe giocato al club di golf di West Palm Beach e il timore è quello della presenza di una talpa all’interno dello staff. I tabulati telefonici indicano che l’uomo ha circolato nei pressi del club per 12 ore prima di essere fermato da un agente del Secret Service. Contro Routh sono stati mossi per il momento due capi di accusa per reati federali: uno riguardante il possesso illegale di un’arma in quanto condannato in precedenza e l’altro per il numero seriale del suo fucile parzialmente cancellato. Due crimini per i quali rischia fino a 20 anni di carcere (e mezzo milione di dollari di multa), ma ai quali probabilmente se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime udienze.

La cattura

Routh è stato fermato sull’autostrda I-95 circa 45 minuti dopo che un agente del Secret Service lo aveva messo in fuga dal campo da golf dopo aver individuato la canna del suo fucile fra i cespugli e aver aperto il fuoco, senza dargli tempo di sparare colpi. La posizione che Routh aveva scelto per agire è quella preferita da fotografi e paparazzi per immortalare Trump. Fuggendo, Routh si è lasciato alle spalle due zaini, un Ak-47 e una telecamera GoPro. Un testimone oculare lo ha visto fuggire e ha fornito alla polizia la foto del veicolo e della targa, facilitando la sua cattura.

