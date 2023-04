Latte ovino, i pastori fanno festa 

«Si annuncia un prezzo record per il latte di pecora», conferma Piana. «Grazie anche alla nuova quotazione raggiunta dal Pecorino Romano Dop, principale prodotto della trasformazione dell'oro bianco dei pastori sardi. Il prezzo pagato agli allevatori infatti si aggira, nelle cooperative tra 1,70 e 1,90 euro con punte di 2 euro al litro, mentre il formaggio stagionato per cinque mesi e oltre è schizzato a febbraio a 14,05 euro al chilo, con un incremento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2022, rimanendo tuttora su quel prezzo».

Tore Piana, responsabile del Centro studi agricoli, esulta per un risultato storico, ma non vuole certo abbassare la guardia in vista di scenari che potrebbero far sprofondare di nuovo il comparto lattiero caseario sardo nella crisi più profonda a causa di scelte poco lungimiranti offuscate dall’entusiasmo del momento.

Il sogno dei pastori sardi sembra essersi avverato dopo oltre mezzo secolo di polemiche, battaglie e sacrifici. Un litro di latte ovino oggi viene pagato fino a due euro, per la gioia degli allevatori, ma anche dei caseifici che riescono a garantire remunerazioni così alte grazie al successo che sta incassando il Pecorino Romano Dop sulle tavole di tutto il mondo. Il mercato sembra perciò andare a gonfie vele e anche per la prossima stagione dovrebbe riuscire nell’impresa di fare tutti contenti.

Ottimismo

Dubbi

Le incognite però non mancano in un comparto così legato a doppio filo al volere di Madre Natura. «I primi dati raccolti evidenziano che quest'anno in Sardegna ci sarà un leggero calo delle produzioni di latte ovino», spiega Piana. «Dai calcoli fatti si ipotizza una flessione fino al 12% rispetto al 2022, attestandosi a quota 224 milioni di litri di latte»

Dall’altra parte tuttavia, «i prezzi alti del formaggio Pecorino Romano Dop hanno indotto tutti i caseifici a orientarsi principalmente sul questa produzione», scelta che nelle proiezioni del Csa, ha generato un incremento di prezzo del prodotto del 7% rispetto alla stagione 2022, raggiungendo il quantitativo di 349.000 quintali, leggermente superiore alla stagione 2021».

Bilanci

In questi giorni arrivano i primi dati della chiusura dei bilanci del sistema delle cooperative riferiti alle produzioni dello scorso anno. Rendiconto terminato tra tantissime luci e qualche ombra: «Oschiri chiude il bilancio 2022 pagando al produttore 2,03 euro a litro, la cooperativa Nulvi paga 1,94 così come la Cao a 1,85 euro al litro», sottolinea il responsabile del Csa. «Si attendono ora le chiusure delle cooperative di Ittiri, LaCesa, Pattada, Agriesport, ma tutte di sicuro avranno una chiusura che oscillerà tra 1,70/1,90 litro latte».

Ma non ci sono solo buone notizie: «Sì, sembra quasi un sogno, conclude Piana, ma che deve farci riflettere. In questo momento è infatti necessaria una particolare attenzione al monitoraggio fra aumento delle produzioni e andamento dei consumi. E sarà altrettanto importante adottare tutte le necessarie cautele nella filiera per non trovarci drastiche diminuzioni di prezzi, che per il momento appaiono non possibili. È in questo momento che bisogna avviare confronti tra gli attori della filiera coordinati dalla politica regionale e fare programmazioni».

