Latte Dolce, vittoria da leader 

Latte Dolce 3

Monastir Kosmoto 1

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti; Pireddu, Serra, Cabeccia, Canu; Tuccio (41' st Piredda), Olivera (28' st Saba), Piga, Marcangeli (20' st Celin); Scognamillo, Grassi. In panchina Panai, D'Apice, Dore, Salaris, Galante, Sanna. Allenatore Giorico.

Monastir Kosmoto (4-4-2) : Atzori; Aramu, Curreli, Selva, Secci (41' st Cossu); Cannizzaro, Rinino, Sanna, Pilloni (28' st Pulcrano); Melis, Chick (10' st Lorenzoni. In panchina Galasso, Berghmans, Onnis, Poddesu, Biondi, Floris. Allenatore Madau.

Arbitro: Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo al 3' (r) Cabeccia (LD), 5' Marcangeli (LD), 27' (r) Melis (M), 28' Serra (LD).

Note : espulso Galasso (dalla panchina). Ammoniti Olivera, Melis. Recupero 1' pt-4' st. Spettatori 300.

Sassari. Il Latte Dolce supera (3-1) il Monastir e mantiene il primato in classifica con il Budoni. I sassaresi giocano un grande primo tempo e nel secondo controllano la gara. Inizio folgorante dei ragazzi di Giorico. Al 3' Marcangeli sulla sinistra viene atterrato in area: rigore. Trasformato con sicurezza da Cabeccia. Dopo due minuti (5') il raddoppio: segna Marcangeli. Il Monastir accorcia le distanze (27') su rigore di capitan Melis, concesso per un fallo su Cannizzaro. I sassaresi reagiscono e siglano al 28' il terzo gol: angolo di Piga, testa vincente di Serra. Nel finale il Latte Dolce sfiora il quarto gol: palo di Piga. La ripresa è meno bella della prima frazione. Il Monastir più concentrato non riesce a rendersi pericoloso. I padroni di casa si accontentano, riducendo il ritmo. Per cui, a parte un’incursione del Latte Dolce (17'), le occasioni da rete latitano. La partita si conclude senza emozioni 3-1 a favore dei sassaresi. Che confermano il buon momento di forma. Per il Monastir buoni segnali nella ripresa, che lasciano ben sperare per la prossima sfida salvezza casalinga contro il Li Punti.

