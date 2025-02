Latte Dolce, una trasferta per ripartire 

Sassari. Il Latte Dolce prova a rialzare la testa dopo le quattro sconfitte consecutive che hanno ammutolito la squadra (silenzio stampa) e provocato un pericoloso arretramento in classifica. L'anticipo della venticinquesima giornata è sul campo della Gelbison (Stadio Valentino Giordano, inizio ore 14.30) attuale vice capolista del girone G della serie D a sole tre lunghezze di ritardo dalla capolista Cassino.

Non certo la partita ideale per la formazione sassarese, che fuori dall'isola ha raccolto la miseria di un punto (con la Sarnese) a fronte di ben 7 sconfitte, un rendimento tanto disastroso quanto inspiegabile. Oltretutto la squadra cilentina in casa ha realizzato ben 24 reti, anche se non è imbattibile, dato che ha già perso due volte e pareggiato altrettante. All'andata il Latte Dolce si è imposto per 1-0 con rete di Piredda. Anche questo può essere un incoraggiamento per una partita che non ha pronostico chiuso. Certo, la formazione di Setti deve assolutamente sbloccarsi lontano da Sassari, altrimenti rischia di venire risucchiata dalla zona playout. Il distacco si è ridotto a soli 4 punti.

Occorrerà registrare la fase difensiva, perché nelle ultime sei giornate sono stati incassati ben 15 gol. E di fronte ci sarà il capocannoniere del campionato: il brasiliano Isaac Oliveira Prado, che ha segnato 15 reti finora, mentre il compagno di reparto Dambros Da Silva è arrivato a quota 10. Nelle fila del Gelbison assente il terzo elemento del tridente, Kosovan, perché squalificato. (g.m.)

