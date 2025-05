Latte Dolce, un punto d’oro per la festa 

PAGANESE 1

LATTE DOLCE 1

Paganese (4-3-2-1): Spurio; Malvestuto, Esposito (21’ st Zugaro), Dicorato, Fierro; Bucolo, Galizia, F. De Feo (11’ st Ferreira); Mancino, G. De Feo; D’Angelo. In panchina Grimaldi, Boccia, Del Gesso, Ianniello, Pellino, De Angelis, Petrosino. Allenatore Licursi.

Latte Dolce (4-2-3-1) : Marano; Ferrante (21’ st Sanna), Cabeccia, Pinna, Mudadu; Tesio, Corcione (29’ st Orlando); Ruggiu (21’ st Koné), Sorgente (46’ st Pilo), Loru (39’ st Di Paolo); Odianose. In panchina Panai, Barracca, Pulina. Allenatore Fini.

Arbitro : Zantedeschi di Verona.

Reti : pt 41’ Odianose; st 15’ Ferreira.

Note : ammoniti G. De Feo, Esposito; angoli 9-3; rec. 1’- 5’.

Pagani (SA). Col batticuore fino all’ultimo secondo di gioco. Il Latte Dolce, ormai all’ultimo ballo della stagione, non fa sconti ai suoi tifosi: riesce ad andare in vantaggio, si fa riprendere dai campani della Paganese nel loro stadio ma esulta ugualmente nel finale, quando arriva la notizia della caduta dell’Ilvamaddalena e del Real Monterotondo: erano le antagoniste per scongiurare i playout per non retrocedere.

Il tecnico Fini

Quando la matematica decreta la salvezza del sodalizio sassarese sorride anche Michele Fini, il condottiero della squadre nelle ultime otto partite che, nel bel mezzo dei caroselli di gioia per lo scampato pericolo, ammette: «Giungere a questo risultato è stata estremamente duro, perché man mano c’era la necessità di fare punti. Dal punto di vista personale posso dire di essere decisamente soddisfatto. Non era semplice subentrare sulla panchina della squadra e ricreare una mentalità giusta per raggiungere la salvezza. Devo però aggiungere che ho lavorato assieme a ragazzi che posso definire eccezionali. Oggi il premio va esclusivamente a loro, sono stati all’altezza del compito».

Ottima prova sul campo

Oltre agli applausi per la permanenza in Serie D, arrivano quelli per il pareggio strappato (malgrado la grande sofferenza per l’intera durata del confronto) contro una corazzata: la Paganese è infatti impegnata nella lotta senza esclusione di colpi per accaparrarsi un posto nei playoff. Nelle fila dei sassaresi Cabeccia, nel corso del primo tempo, è stato l’autore di due miracoli che hanno infiammato i tifosi sassaresi: è riuscito a salvare sulla linea due gol praticamente già fatti sui tiri a botta sicura di Gianmarco De Feo (alla mezz’ora) e di Mancino (44’), intermezzati dalla rete stavolta del vantaggio di Odianose (41’), che è stato estremamente abile nel leggere il default della retroguardia di casa su una rimessa laterale e nel freddare l’estremo difensore campano Spurio sul primo palo

Pressing Paganese

Nella ripresa c’è stato il più che prevedibile dominio della Paganese, cambiata in corsa da Licursi e dall’ingresso in campo di Ferreira: autore del pari (colpo d’esterno sotto l’incrocio) e di due conclusioni fuori d’un soffio (24’ e 32’). Nel finale, Malvestuto prende la traversa (37’), D’Angelo si procura un rigore (fallo di Pinna) che calcerà, ipnotizzato, sui guantoni di Marano.

RIPRODUZIONE RISERVATA