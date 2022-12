Latte Dolce troppo forte 

La regina d'inverno dell'Eccellenza ha iniziato il girone di ritorno con lo stesso piglio autoritario: 2-0 contro il Calangianus. Il Latte Dolce è la squadra più vincente della Sardegna calcistica: in 19 partite ha perso solo una volta (col Carbonia) e sta mantenendo il primato solitario nonostante gli infortuni dei tre stranieri, soprattutto del brasiliano Kaio Piassi, che manca ormai da due mesi.

Il gruppo

È la forza del gruppo, basato sui giocatori locali: sassaresi e dell'hinterland. Dal portiere Congiunti, classe 2003, uno dei migliori del campionato, a Marco Cabeccia, classe 1987, tra i primi laureati all'Università di Sassari nel Corso di Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo. Un mix di veterani e giovani da lanciare che si sono già messi in luce. Tra i più utilizzati il difensore Canu (classe 2004), l'attaccante Grassi (2003), il centrocampista Piredda (altro 2003) e il centrocampista Salaris (del 2004). Senza dimenticare altri due “millenials” come il terzino Pireddu e il centrocampista Piga.Un gruppo con così tanti giovani che persino l'attaccante Luca Scognamillo, bomber della squadra con 10 gol, è quasi un veterano con i suoi 24 anni.A proposito di attacco: con 48 gol è il più prolifico dell'Eccellenza sarda. Gli altri marcatori sono Celin Padovani con 7 gol, il già citato Kaio Piassi con 6, poi Cabeccia, difensore-goleador (e rigorista) con 5, così come il centrocampista Saba. Il centrocampista Tuccio è a quota 4, mentre hanno realizzato due centri a testa l'esterno Marcangeli, i centrocampisti Piga e Piredda.

Prossimi impegni

L'ultimo impegno dell'anno è la trasferta a Quartu che si gioca di venerdì, in un campionato che con gli ultimi turni infrasettimanali ha spalmato le partite su quasi tutti i giorni della settimana. Dopo di che pausa sino a giovedì 5 gennaio: il nuovo anno si aprirà con un'altra trasferta a Bosa. Prima gara casalinga domenica 8 gennaio contro la Tharros, forse troppo presto perché il Latte Dolce possa tornare nel suo campo di via Leoncavallo, dove stanno ultimando i lavori.