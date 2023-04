Latte Dolce, transenne sulla bretella. Ma i lavori sono fermi 

Gli anni passano per tutti, anche per la bretella di Latte Dolce, soggetta al logorio del tempo nelle sue parti più sensibili. Si tratta del raccordo che collega il quartiere, lungo via Papa Giovanni XXIII, a viale Porto Torres e che, da diverse settimane, è occupato per circa 50 metri da una segnaletica che ha ristretto la carreggiata. «In questo modo- lamentano diversi residenti- il passaggio delle macchine diventa pericoloso». Ma a rendere perplessi gli abitanti sono i cartelli di “lavori in corso” in assenza di operai. «Le transenne sono state messe per precauzione- chiarisce l’assessore alle Infrastrutture Carlo Sardara- In quel punto c’è una problematica che riguarda il primo giunto di dilatazione della bretella». Le restrizioni sono destinate così a limitare i deterioramenti dovuti ai continui passaggi delle automobili. «Bisogna evitare che si crei un ulteriore sovraccarico- aggiunge Sardara- perché potrebbe portare ad avere sul giunto danni superiori». La criticità non è però di immediata soluzione. «Prima bisogna fare un’analisi e uno studio del problema, poi individuare un’azienda che si occupi della sistemazione». E, soprattutto, reperire i fondi per l’intervento, allungando, si presume, i tempi di permanenza della segnaletica su quel tratto di strada.

