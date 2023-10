Latte dolce, stop interno 

Latte Dolce 0

Cassino 1

Latte Dolce (4-4-2) : Congiunti, Pireddu, Aru, Cabeccia, Russu, Piga (Nurra 15’ st), Faye (Canu 27’ st), Saba (Olivera 15’ st), Imoh (Scognamillo 41’ st), Marcangeli, Muscas (Marras 15 st). In panchina Tugulu, Patacchiola, Piredda, Grassi, Scognamillo. Allenatore Giorico.

Cassino (4-4-1-1) : Stellato, Raucci (Cocorocchio 38’ st), Cavaiola, Mele, Lazazzera, Mileto, Maciariello, Darboe, Ingretolli (Bianchi 43’ st), Cavaliere (Magliocchetti 11’ st), Mazzaroppi (Evangelista 26’ st). In panchina Imbastaro, Lucchese, Tullio. Allenatore Carcione.

Arbitro : Guitaldi di Rimini.

Rete : nel pt 8’ Ingretolli.

Note : ammoniti Saba, Ingretolli, Cavaiola, Raucci, Aru, Piga, Mileto.

SASSARI. Prima sconfitta casalinga per il Latte Dolce con un Cassino cinico e abile nel portarsi a casa, d’esperienza, i tre punti. È stata una partita sporca, a tratti brutta, frammentata da numerosi falli (molti dei quali duri e inspiegabilmente non puniti) e dall’ingresso, a più riprese, dei soccorsi in campo. Il gol arriva, come una doccia fredda, all’8’: Raucci si accentra e, col mancino, fa spiovere in area una palla non letta da centrali e portiere che lasciano il tempo a Ingretolli di spizzicare e insaccare. Il Latte Dolce, frastornato, aumenta i giocatori nella trequarti avversaria. L’occasione più nitida arriva al 23’ quando un tiro sbilenco di Marcangeli crea una grande occasione per Muscas che non inquadra la porta. Il Cassino punge col destro al volo di Raucci (29’) replicato, senza esito, da Saba (34’) e Piga (46’).

La ripresa parte col forcing dei laziali, vogliosi di chiudere la pratica con Raucci (5’) e Cavaliere (7’). Marras tenta la giocata della domenica in acrobazia (23’) poi sbaglia il tap-in vincente su cross radente di Marcangeli. L’ultima occasione al 40’: sponda di Russu per Imoh che manca il guizzo giusto.

RIPRODUZIONE RISERVATA