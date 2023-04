Latte Dolce, sogno vicino 

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu (39’ st Salaris), Cabeccia, Russu, Piredda (9’ st Tuccio), Piga, Olivera, Grassi (27’ st Serra), Marcangeli (43’ st Galante), Scognamillo (48’ st Sanna). In panchina Tugulu, Dapice, Dore, Padovani. Allenatore Giorico.

Iglesias (4-4-1-1) : Guddo, Zedda (32’ st Bratzu), Mura (22’ st Luciano), Bringas, Todde, Raponi, Kouadio (37’ st Frau), Piras (29’ st Filippi), Suella, Illario, Espada (35’ st Aru). In panchina Bigotti, Cassini, Sirigu, Fadda. Allenatore Marongiu.

Iglesias 0

Latte Dolce 2

Arbitro : Rosini di Livorno.

Reti : nel primo tempo, 37’ Pireddu; nella ripresa, 3’ Piredda.

Note : ammoniti Bringas, Zedda, Cabeccia. Recupero 0’ pt - 5’ st. Spettatori 250.

Iglesias. Con un gol per tempo la capolista Latte Dolce si aggiudica la gara con l’Iglesias e stacca di due punti il Budoni (che non è andato oltre un pari) avvicinandosi alla vittoria del campionato. Partita all’insegna del fair play allo stadio Monteponi dove l’Iglesias gioca solo per fare bella figura.

Il match

I minerari tengono botta senza rischiare praticamente nulla fino al 30’ quando su un lancio dalle retrovie un’incomprensione tra Mura e il portiere Guddo permette a Pireddu di conquistare la sfera e segnare a porta vuota. Nel finale di tempo si fa notare anche l’Iglesias ma senza creare grandi problemi a Congiunti, se si eccettua la respinta su una bella punizione di Kouadio. Alla ripresa del gioco bastano 3’ ai sassaresi per raddoppiare: Scognamillo fugge sulla sinistra, si avvicina all’area e lascia partire un assist rasoterra sul secondo palo sul quale si avventa Piredda che segna malgrado Guddo riesca a sfiorare.

La capolista abbassa poi il baricentro ma va comunque vicina al terzo gol con Marcangeli sul quale Guddo è bravo a parare. A 7’ dal termine squillo dell’Iglesias con Illario che dal limite dell’area fa tremare la traversa, la palla rimbalza poi nelle mani di Congiunti. Nonostante i tanti cambi e la determinazione dei minerari nel cercare la rete, la partita non offre ulteriori emozioni.

