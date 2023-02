Latte Dolce, si fa difficile 

Taloro 1

Latte Dolce 1

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Dettori (1’ st Lapia), Luppu, Secchi, Sau, Castro, A. Fadda (45’ st Falchi), Trogu, Pusceddu (1’ st Soro), Delussu, Mele. In panchina Mozzo, Lapia, Porcu, P. Sanna, G. Sanna, Fois, Pittalis. Allenatore Fadda.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu, Cabeccia, Russu, Tuccio (36’ st Dapice), Olivera (27’ st Grassi), Saba (21’ st Piredda), Piga, Marcangeli, Scognamillo. In panchina Oggiano, Serra, Dore, Piredda, Salaris, Galante, F. Sanna. Allenatore Giorico.

Arbitro : Aureliano di Rossano.

Reti : nel primo tempo, 38’ Mele, 39’ Marcangeli.

Note : espulsi Luppu, Falchi; ammoniti Sau, Olivera; recupero 3’ pt-4’ st; spettatori 450.

Gavoi. Equilibrata, avvincente e in bilico fino alla fine. È la fotografia di Taloro-Latte Dolce che si chiude con un gol per parte. Ai barbaricini riesce l’impresa di frenare la corsa di una delle due regine del torneo che però conserva 9 punti di vantaggio sulla terza, discriminante che al momento annulla i playoff. La squadra di Mario Fadda ha il merito di non disunirsi neppure dopo l’espulsione di Luppu al 34’ del primo tempo e di sollevare un muro nel finale, che gioca in 9 per il rosso a Falchi (in campo da 1’) .

Primo tempo

Si gioca sul filo dell’equilibrio. Pusceddu scalda le mani a Congiunti con una punizione carica di potenza. A 660 secondi dalla fine della prima frazione i padroni di casa restano in 10. Il Latte Dolce schizza in contropiede con Marcangeli, Luppu interviene fallosamente ed essendo ultimo uomo l’arbitro lo espelle. Fioccano proteste tra i rossoblù per un sospetto fuorigioco dello stesso Marcangeli, ma il direttore di gara calabrese è irremovibile nella sua decisione. Il rosso rischia di essere una sberla per il Taloro, che invece trasforma in energia positiva la penalizzazione. Al 38’ Antonio Fadda è una trottola imprendibile che, dal fondo, offre un assist a Mele: il capitano arriva a rimorchio e di testa fa 1-0.

Non c’è neppure il tempo di esultare che, 1’ dopo, il Latte Dolce pareggia con Marcangeli, abile a sfruttare un’imbeccata all’altezza del secondo palo. Passano altri 60 secondi e Antonio Fadda si divora il 2-1.

La ripresa

Come spesso accade chi resta in 10 esprime un calcio migliore. Congiunti è super su Antonio Fadda, poi il Latte Dolce alza il forcing negli ultimi 10 minuti ma il muro del Taloro non si sfalda. Al 45’ entra Falchi.

L’attaccante ex Nuorese resta in campo 60 secondi: commette un fallo che, secondo l’arbitro, merita il rosso. Il Taloro gioca il recupero in 9 ma porta a casa un punto.

