Latte dolce senza ostacoli 

Latte Dolce 2

San Teodoro 0

Latte Dolce (4-2-3-1 ) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu (1’ st Muglia); Piredda, Saba; Marcangeli (42’ st Salaris), Piga, Tuccio; Scognamillo (33’ st Grassi). In panchina Panai, Serra, Olivera, Padovani Celin, Scanu, Sanna. Allenatore Giorico.

San Teodoro (4-4-2) : Melis; Frisciata (1’ st Murgia), Varrucciu, Muzzu, Delogu; Saiu (16’ st Piemonte), Molino, Marongiu (1’ st Bassu), Malesa; Ruzzittu, Mulas. In panchina Deiana, Spano, Fideli, Deiana, Pala, Del Duca. Allenatore Marini.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 39’ Piredda, 46’ Scognamillo.

Note : ammoniti Saiu, Molino, Pireddu, Saba, Delogu, Varrucciu. Recupero 2’pt-6’ st.

Sassari. La capolista e regina d'inverno la risolve nel primo tempo con due gol, ma rischia qualcosa di troppo nel secondo col San Teodoro che cambia atteggiamento e marcia. Ci pensa Congiunti a parare il rigore ospite calciato da Ruzzittu che poteva promuovere un finale rovente.

Latte Dolce con l’ormai abituale modulo su quattro linee, con tre giocatori a supporto della punta Scognamillo, San Teodoro col 4-4-2 ma col centrocampo a rombo, dove Molino è davanti alla difesa e Marongiu dietro le due punte.

Primo tempo

Al 11’ punizione di Cabeccia che sfiora l’incrocio destro. Al 16’ contropiede ospite e Ruzzittu entra in area, dribbla un difensore e tira basso ma Congiunti ci arriva col piede. Al 20’ Scognamillo sotto porta sta per colpire, viene tirato dietro da Ruzzittu, riesce a colpire comunque ma la palla finisce sul palo sinistro, poi la difesa allontana. Ancora sassaresi vicino al gol al 29’ su mischia da angolo colpisce infine Russu però non inquadra la porta. Grande azione dei padroni di casa al 36’ con Cabeccia che si spinge avanti e riceve in area a sinistra, stoppa e tira ma respinge col corpo Muzzu. Subito dopo Saba al tiro da dentro l’area ma respinge d’istinto il portiere. Ci prova anche Tuccio ma Melis mette in angolo, però sugli sviluppi rinvio corto, palla a Piredda che da 20 metri calibra il siluro che si infila in alto a sinistra.

Gli ospiti reagiscono con Mulas che riceve in area ma non riesce a concludere. Allo scadere Saiu entra in area a destra ma da buona posizione conclude male. Al 46’ contropiede Latte Dolce con Marcangeli che divora la fascia destra, entra in area e dal fondo serve centrale per Scognamillo che appoggia per il raddoppio.

Ripresa

I galluresi sono più propositivi e creano diverse occasioni. Una punizione di Molino al 26’ rimbalza in area piccola e viene respinta dal portiere, sulla palla si avventa Ruzzittu con Cabeccia che lo controlla da dietro: il giocatore cade a terra urlando e l’arbitro concede il rigore. Batte sulla destra lo stesso Ruzzittu ma Congiunti ci arriva e sventa, evitando un finale di partita palpitante.

