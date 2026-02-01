Latte dolce senza mezze misure: nove vittorie, dieci sconfitte 

Sassari. Il Latte Dolce non conosce mezze misure: 9 vittorie e 10 sconfitte. E resta nel mezzo di una classifica che lo vede quasi equidistante da playoff promozione e playout salvezza. I biancocelesti di Michele Fini vincono come una formazione da podio ma perdono con la frequenza di chi è in pericolo. Hanno pareggiato meno di tutti nel girone: appena tre volte, 0-0 sul campo della Cos alla prima di campionato, 2-2 contro la capolista in fuga Scafatese e 3-3 contro il Montespaccato. Negli ultimi due casi ha pure sprecato il doppio vantaggio gettando alle ortiche una vittoria che sembrava certa, soprattutto col Montespaccato. Intuibile cosa avrebbero dato almeno 2 punti in più alla classifica.

Gruppo giovane

Il Latte Dolce non ha mai ottenuto più di due vittorie consecutive e non ha mai incassato più di tre sconfitte di fila. Un’alternanza quasi schizofrenica di risultati, a dispetto di prestazioni non così incostanti, che non dipende dal fattore campo (14 punti in trasferta e 16 in casa) ma può essere spiegata soprattutto con la giovane età del gruppo affidato a mister Fini. Basti un dato. Sono quattro i giocatori utilizzati almeno una decina di volte che hanno 20 anni o meno: il difensore Aiello, classe 2007, ha 15 presenze; il centrocampista Cotugno, classe 2005, ne ha collezionate 21; il difensore Emanuele Lui, classe 2006, ha addirittura fatto 3 gol in 21 gare; l’attaccante Tannor è un classe 2005, per lui 2 reti in 20 match. Altri otto sono nati nel terzo millennio, quindi non superano i 25 anni: il portiere Salvato, i difensori Coghetto e Pinna, i centrocampisti Bouabre, Mayr, Tesio e Loru, l’attaccante Di Paolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA