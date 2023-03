Latte Dolce, sei prima 

Arbus 1

Latte Dolce 4

Arbus (4-4-2) : Pilloni, Spinas, Ibba, Corda, L. Manfredi, Canargiu, S. Atzori (36’st E. Concas), L. Atzori (16’ st Pedoni), Galloni, Gaita (16’ st Pusceddu), Balistreri. In panchina E. Manfredi, Zurru, Depetris, S. Concas, Carta, Melis. Allenatore Cinus (Incani squalificato).

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Canu (35’ st Dore), Cabeccia, Serra, Russu, Piga, Olivera (25’ st Galante), Grassi (38’ st Sanna), Marcangeli (19’ st Tuccio), Scognamillo (38’ st Salaris). In panchina Panai, Dapice, Padovani. Allenatore Giorico.

Arbitro : Deriu di Oristano.

Reti : 6’ pt Marcangeli, 21’ pt e 24’ st (r) Cabeccia, 22’ st Tuccio, 31’ st Galloni.

Note : ammoniti Russo e Piga. Angoli 6-5 per gli ospiti.

Arbus. Missione compiuta per i sassaresi del Latte Dolce che al Santa Sofia calano un poker e compiono la grande impresa di effettuare il meritato rendez-vous con il Budoni, nel frattempo inchiodato sul pari al Monteponi da un sorprendente Iglesias.

La cronaca

Che la serata per i granata non fosse delle più tranquille lo si evince fin dalla prime battute quando Marcangeli prova la consistenza granata con una serie di ubriacanti dribbling che non si concretizzano in gol per un soffio . Sono le prove generali del gol che arriva pochi minuti più tardi quando gli ospiti, rapidissimi, sull’asse Scognamillo-Marcangeli non lasciano scampo al giovane Pilloni. L’Arbus intimorita stenta nella replica, i sassaresi schierati da Giorico a trazione anteriore al 21’ sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Piga per capitan Cabeccia, mettono al sicuro il risultato. I granata privi per la squalifica di Incani e guidati in panchina da Cinus si fanno vedere alla mezzora con due interessanti mischie su calci d’angolo e una buona opportunità per Corda. Nella ripresa il Latte Dolce nonostante abbassi i giri del motore va ancora in gol al 22’ con Tuccio e al 24’ ancora con Cabeccia su penalty. Per l’Arbus il gol della bandiera arriva al 31’ quando Galloni fa tap-in su una conclusione di Corda smanacciata da Congiunti.

