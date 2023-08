Latte Dolce schiacciasassi 

Atletico Uri 0

Latte Dolce 3

Atletico Uri (3-5-2) : Tirelli; Pionca (28’ st Pisano), Esposito, Fusco (1’ st Barracca); Ravot, Valentini (42’ st Lubrano), Scanu (17’ st Ansini), Attili, Fadda; Cannas, Amkovic (37’ st Piga). In panchina Fusco, Atzeni, Melis, Fangwa. Allenatore Massimiliano Paba.

Latte Dolce (4-3-1-2) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Aru; Piga, Olivera (16’ st Nurra); Ablaye (7’ st Marras), Saba (11’ st Marcangeli), Imoh (27’ st Scognamillo); Muscas (40’ st Salaris). In panchina Carboni, Piredda, Di Paolo, Grassi. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Gabriele Caggiari di Cagliari.

Reti : 37’ Imoh, 39’ st (r) e 43’ st Cabeccia.

Note : espulsi Attili e Fadda; ammoniti Attili, Fusco e Fadda (Atletico), Olivera, Ablaye e Aru (Latte Dolce). Angoli 3-2.



Uri . Il Latte Dolce sbanca per 3-0 il campo dell’Atletico Uri nel turno preliminare di Coppa Italia. La vittoria è andata alla squadra che si è presentata più pronta all’appuntamento del Ninetto Martinez, anche se il risultato si è dilatato coi padroni di casa in doppia inferiorità numerica. Ospiti in vantaggio al 37’ con Imoh che, sul secondo palo, sferra la zampata vincente sulla punizione calciata da destra da Piga. Al 76’ l’episodio che decide il match, con l’arbitro che mostra il rosso diretto ad Attili. Prima che riprenda il gioco, il signor Caggiari fa lo stesso all’indirizzo di Fadda. Con l’Atletico in nove, il Latte Dolce dilaga. All’84’ Cabeccia trasforma un rigore conquistato da Marcangeli, poi si ripete con una punizione da lontano che sorprende Tirelli a due minuti dalla fine.

Furibondi

Ma il veleno è nella coda. «È stata una bella partita, difficile, maschia, finché non è stata rovinata dall’arbitro», dichiara senza mezzi termini il capitano giallorosso Alessio Fadda parlando di presunte offese da parte del direttore di gara: «È successo l’impossibile: prima ha buttato fuori un nostro giocatore con un’espulsione incredibile. Poi ha esagerato, con insulti razziali. Se accade tra giocatori vengono presi subito posizione e provvedimenti, poi una persona che dovrebbe dare l’esempio tira fuori parole come “puzzi”, “romano di m...”, “sei una pecora”, “allontanati perché ti butto fuori” o “ti sto minacciando”. Una grande mancanza di rispetto». Per il tecnico Paba «è accaduto qualcosa di lontano dal calcio, almeno da quello che contempliamo noi».



RIPRODUZIONE RISERVATA