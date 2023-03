Latte Dolce schiacciasassi 

Latte Dolce 4

Ghilarza 0

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Tuccio (10’ st Serra); Piga, Olivera (30’ st Piredda), Canu (44’ st Galante); Marcangeli (42’ Sanna), Scognamillo, Grassi (40’ st Salaris). In panchina Panai, D’Apice, Dore, Celin. Allenatore Giorico.

Ghilarza (4-4-2) : Mereu, Laconi, Chessa (24’ pt Dessolis), Chergia, Melis, Atzei (8’ st Fantasia), Rancez (24’ st Zappino), Corda (24’ st Cossu), Vinci, Orro (14’ pt Mele), Caddeo. A disposizione: Matzutzi, F. Orrù, Oppo, N. Orrù. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Testoni di Ciampino.

Reti : 4’ pt Cabeccia (rig.), 32’ pt Grassi; 27’ st Marcangeli (r.), 37’ st Cabeccia (rig.)

Note : ammoniti Tuccio, Grassi, Salaris, Sanna, Chergia, Atzei, Melis.

Sassari. Il Latte Dolce crede ancora nell’aggancio al Budoni capolista. Lo dimostra contro il Ghilarza con un poker di reti tre delle quali - fatto abbastanza inusuale - realizzate su rigore, con un quarto calcio dagli undici metri fallito invece dal Ghilarza. I tre concessi alla squadra sassarese vanno tutti a segno grazie allo specialista Cabeccia, che ne trasforma due, e a Marcangeli, mentre al 90’ quello battuto da Caddeo per gli ospiti viene neutralizzato dal portiere Congiunti. La vittoria serve a dimezzare il distacco dalla capolista Budoni (ora a +2) e a rendere appassionante il finale di campionato.

Cronaca

La formazione di Giorico sblocca subito il match: dopo tre minuti su calcio d’angolo dei padroni di casa un difensore commette un fallo di mano e l’arbitro concede il penalty. Sul dischetto si presenta il capitano Cabeccia, specialista di calci piazzati, e sigla l’uno a zero. Da cineteca la rete del raddoppio: Grassi parte dalla propria metà campo e divora quaranta metri di terreno seminando i difensori e bruciando anche il portiere.

La ripresa

Nel secondo tempo il Latte Dolce arretra il baricentro concedendo un po’ di iniziativa al Ghilarza, ma al 72’ in contropiede Grassi serve Marcangeli che, appena entrato, in area viene atterrato. Seconda massima punizione, questa volta è Marcangeli a segnare. Prima della fine della partita c'è il tempo per altri due calci dagli undici metri: il terzo per la squadra sassarese (atterramento di Piredda) trasformato da Cabeccia e il quarto a favore degli ospiti per un fallo di Salaris su Caddeo, che però dal dischetto si fa ipnotizzare da Congiunti e perde l’occasione per firmare la rete della bandiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata