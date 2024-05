Latte Dolce salvo, ma che paura 

Latte Dolce 3

Nuova Florida 2

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni; Aru, Cabeccia, Patacchiola,Canu; Mureddu (14’ st Muscas), Piga (14’ st Piredda); Piassi (45’ st Pireddu), Saba, Grassi (26’ st N’Gbesso); Scognamillo (18’ st Marcangeli). In panchina Riu, Orlando, Olivera, Pilo. All. Marinu

Nuova Florida (4-4-2) : Giordani, Miola (1’ sts Jelicanin), Negro, Bruno, Moreso, Van Rijswijk, Costa (25’ st Rea), Mauro, Falillo, Limongelli, Paterni (28’ st Chang). In panchina Gasbarra, Suffer, Barba, Ortu, Pinto, Mancino. All. Del Grosso.

Arbitro : Castellano di Nichelino.

Reti : pt 12’ Moreso, 30’ Limongelli, 44’ Scognamillo; st 34’ Cabeccia; secondo tempo supplementare 8’ N’Gbesso.

Note : ammoniti Costa, Grassi, Piga, Miola, Saba, Mauro, Chang, Giordani, Van Rijswijk, Canu. Recupero: 1' pt-5’ st.

sassari. Col cuore il Latte Dolce rimonta dallo 0-2 e si guadagna il diritto a restare in serie D. La vittoria per 3-2 sulla Nuova Florida dopo 125 minuti di battaglia fa esplodere la festa nello stadio sassarese.

La gara ha ricalcato per 90 minuti quella del campionato giocata un paio di settimane fa. Il Latte Dolce crea un paio di pericoli con Mureddu e Piassi, ma la Nuova Florida costruisce azioni incisive. Al 12’ Costa da sinistra mette dentro per la testa di Moreso che insacca lo 01-, subito dopo Carboni evita la rete deviando sulla traversa l’incornata di Bruno. Al 30’ è ancora Costa a impostare, traversone destro di Paterni, Van Rijswijk di tacco e Limongelli tutto solo realizza lo 0-2.

La rimonta

Il Latte Dolce trova la rete poco prima del riposo: lancio per Piassi con la difesa che mette in angolo, dal corner nasce una mischia dentro l’area ospite e il batti e ribatti è risolto da Scognamillo.

Nella ripresa la Nuova Florida prova a chiuderla con Limongelli (spettacolare rovesciata) ma quando esce Costa coi crampi non riesce più a orchestrare la manovra. Il capitano Cabeccia pareggia al 79’: corner e in mischia si coordina e segna. Il risultato non cambia e sono necessari altri due mini tempi. La stanchezza emerge, le squadre si sfilacciano, ma il cuore biancoceleste è saldo e la squadra di Marinu non si accontenta di gestire il pareggio che la favorirebbe come meglio piazzata. Al 113’ Pireddu accelera sulla destra, serve N’Gbesso che entra in area e segna la rete della salvezza certa.

