Latte dolce, ritorno lampo in serie d fresu: abbiamo vinto puntando sui giovani 

«Abbiamo vinto ritrovando la nostra identità e filosofia, valorizzando i giovani del nostro vivaio e del territorio». Il presidente del Latte Dolce Roberto Fresu evidenzia il motivo che raddoppia la soddisfazione per il ritorno immediato in serie D. Promozione ottenuta in una stagione particolare: «Abbiamo festeggiato degnamente i 50 anni di attività del latte Dolce, 50 anni ininterrotti. E poi siamo ritornati finalmente nel nostro campo. La struttura non è ancora completa, quando lo sarà diventerà una vera e propria cittadella sportiva importante per Sassari. Dopo sei anni di pellegrinaggio in altri campi. Naturalmente siamo grati per avere potuto utilizzare il “Vanni Sanna”, il campo della Lanteri e Sennori, ma è ben altra cosa giocare la domenica nel campo dove ti sei allenato in settimana e infatti da quando siamo rientrati abbiamo sempre vinto e piazzato lo scatto per superare il Budoni».

A proposito della rivale, il presidente Fresu dice: «Proprio la sconfitta immeritata in casa del Budoni ha fatto capire al gruppo che potevamo farcela, anche se ci confrontavamo con un'avversaria molto forte, costruita per la promozione».

Il futuro è con Giorico

A fine aprile il rompete le righe alla squadra e immediatamente dopo la dirigenza inizierà a programmare il campionato di serie D. Il presidente Fresu anticipa: «Siamo ripartiti dal tecnico Mauro Giorico quando siamo scesi in Eccellenza e contiamo di farlo con lui e il suo staff tecnico anche in serie D perché ha capito e sposato la nostra filosofia, dando spazio ai giovani. E se il campionato non fosse stato così tirato sino alla fine avrebbe fatto debuttare anche qualche altro ragazzo».

Obiettivo salvezza, ma sempre dando la priorità ai talenti sardi e a un settore giovanile che è tra i migliori dell'isola. «Mantenere l'ossatura della squadra e rinforzarla è l'idea. Abbiamo tempo per programmare la nuova stagione. Resta intatta la nostra filosofia: valorizzare i giovani e farli giocare. È nel nostro interesse ma anche nell'interesse delle altre società dove possiamo mandare in prestito i giovani che hanno bisogno di giocare. Con la Torres la collaborazione può essere particolarmente proficua se funziona nei due sensi».